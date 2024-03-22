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經濟
2024年3月22日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
大型港銀P不變 業界料今年微降 渣打：全年最多或減0.25厘 對樓價幫助言之尚早
聯儲點陣圖維持料全年減息0.75厘
港股升320點 北水連續26日淨買
平保去年壽險新業務價值升7.8%
國泰：末季重開沙特利雅得客運航線
港2月CPI升2.1% 外賣煙酒漲價
李澤鉅：港千祈勿失金融中心地位 形容港人近年幾辛苦 最終看政府有何計策
長實持續業務溢利減12% 料樓市下跌概率小過上升
恒地多賺0.2% The Henderson出租率逾五成
中移全年收入突破萬億 末期息增9%
中海油去年純利跌13% 末期息0.66元減12%
理想汽車降首季交付預測最多26%
恒安去年多賺46% 料今年毛利率平穩
AI帶挈 美光上季意外虧轉盈 今季收入預測超預期 股價升18%新高
英維持利率不變 瑞士突減息0.25厘
Reddit區間上限定價 首日高開47%
張兆聰：憧憬未來格局 紫金可買入持有
英鎊定存高息精選
植耀輝：重磅股業績成後市關鍵
方保僑：新聞的速度與準確度
技術取勝：潤啤20天線成短線支持
盧駿匡：頭肩底量度升幅 恒指上望19500點
劉思明：個股業績左右股價宜關注
周顯：發達機會也是破產「機會」
譚新強：為何特朗普反對禁TikTok？
湯文亮：內地業主單位 最喜歡租畀港人
減息升溫 澳洲上月樓價升幅擴大
3日12盤近千伙一手單位應市 本月未完已錄2900宗成交 挑戰新例後3485宗最高紀錄
SEASONS PLACE不足一周收破萬票
元朗36年單幢兩房戶 3個月炒貴兩成
第一城嘉湖本月未完已共破百宗成交
長實大欖「限呎」地批建12幢住宅
兆萬中心大業主6700萬沽砵蘭街舖
技術取勝：潤啤20天線成短線支持
【明報專訊】東方教育2.35元見承接（圖）
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