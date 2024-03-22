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經濟

中移全年收入突破萬億 末期息增9%

【明報專訊】中國移動（0941）公布去年全年業績，收入按年升7.7%至10,093.09億元（人民幣，下同），純利升5%至1317.66億元，兩者都創歷史新高。每股盈利是6.16元，派末期股息2.4港元，按年升8.6%，全年派4.83港元，派息率按年增4個百分點至71%。執行董事兼財務總監李榮華表示，派息率近年穩步上升，並擬今年起3年內提升至75%以上，亦會適時回購股份。中移動昨股價收報66.85港元，升1.2%，成交13.04億港元。

擬增派息率至逾75% 適時回購

期內收入突破萬億元大關，通訊服務收入按年升6.3%至8635.14億元，當中數字化轉型收入按年升22.2%至約2538億元（見表），佔通訊服務收入的29.4%，按年增3.8個百分點。同時，「移動雲」收入按年升65.6%至833.49億元。對於部分內地雲服務商降價，執行董事兼董事長楊杰表示，雲服務需求仍然廣闊，相信雲市場有繼續較好的增長，而各家有自己經營和營銷策略，料其對集團沒有顯著影響。

資本開支減2.6% 料續平穩下降

去年資本開支按年減少2.6%至1803億元，佔通常服務收入佔比20.9%，按年減少1.9個百分點。公司預計，今年資本開支再減少4%至1730億元，佔比將降至20%以下，當中今年5G 網絡開支減少21.6%至690億元；算力則增21.5%至475億元。楊杰稱5G網絡投資高峰期已過，而算力技術發展是公司增長動能之一，故若行業無重大技術突破，料集團未來幾年的整體資本開支會平穩下降。他又稱，維持6G於2030年前後可以商用；被問到其資本投資規模於未來走勢，他坦言難以正確預判，但6G投資規模不一定較5G、4G多，要視乎當時的技術發展速度。對於公司是次派息率指引，李榮華形容中移動是一間有「良心」公司，派息率近年穩步上升，累計總額已派約1.2萬億港元，亦會適時回購股份，為股東創造更大價值。

相關字詞﹕派息比率 全年業績 中國移動

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