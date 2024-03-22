李澤鉅：港千祈勿失金融中心地位 形容港人近年幾辛苦 最終看政府有何計策

明報記者 陳偉燊

李澤鉅指出，港人近年已過了一浪接一浪的風浪，先有社會運動、繼而是疫情，目前則經歷經濟放慢，他認為，如何應對要看香港政府有何計策。但是他強調香港一定要保住國際金融中心地位，並說香港是全世界中少數幾個國際金融中心之一，這個地位得來不易。

長和基本盈利跌8.7% 港口EBIT減19%

除了香港的國際金融中心地位惹人關注之外，香港的貨櫃港口以吞吐量計排名近年亦持續墮後。長和作為本港貨櫃碼頭主要營辦商之一，李澤鉅亦不諱言表現下跌，但是幸而見到墨西哥的碼頭出口比前年增長。至於近期紅海事件亦未致對其港口業務及香港的港口構成影響。長和的業績則顯示，港口業務的除息稅前盈利（EBIT）按年減少18.7%至只有105.83億元。

在眾業務中，整體電訊業務EBIT顯著受壓，無論歐洲業務為主的CK Hutchison Group Telecom及和記電訊亞洲的EBIT俱跌逾七成（見表）。財務及投資部分方面，儘管能源投資Cenovus受商品價格下跌拖累淨利潤減少37.4%至39.63億元，但受惠於和黃醫藥（0013）的伙伴收益及錄得庫務收益，EBIT因而按年增長11.9%至131.43億元。截至去年底長和綜合債務淨額按年跌1%至1318.1億元；淨負債對總資本淨額比率降0.6百分點至16.1%。

3英國併Vod英業務今拍板

聯席董事總經理霍建寧補充，英國監管當局CMA就集團旗下3英國和Vodafone（Vod）英國電訊業務合併交易，將於今日（22日）公布首階段決定。若之後一切順利，合併交易有望今年底前完成。另旗下印尼的電訊業務與Ooredoo網絡合併後，雙方會探討在其他地方合作，並會增加彼此網絡之間漫遊生意。