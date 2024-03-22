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經濟

平保去年壽險新業務價值升7.8%

【明報專訊】中國平安（2318）公布去年業績，壽險新業務價值按年上升7.84%至310.8億元（人民幣，下同），以2022年底假設和模型計算的可比口徑計算，則為按年增36.2%。作為派息基礎的歸屬母公司營運利潤，按年下跌19.68%至1179.89億元，末期息派1.5元，與去年持平，全年股息增0.41%至2.43元。

資產管理轉虧207億拖累

計及其他短期投資波動及非日常一次性重大項目，平保去年純利按年降22.8%至856.65億元。拖累營運利潤下跌主要為資產管理業務，歸母營運利潤盈轉虧207.47億元，公司解釋因為去年受宏觀經濟環境影響，部分資產承壓，公司主動審慎提撥，並對部分項目重新估值。單計壽險、產險和銀行三大核心業務，則按年減少2.8%至1409.13億元。

平保壽險業務方面，計算新業務價值的首年保費，按年增加38.9%至1657.84億元，新業務價值率按年跌5.4個百分點至18.7%，以可比口徑比較則跌0.5個百分點。去年保險資金總投資收益為1238.99億元，按年增32.8%，總投資收益率為3%，按年升0.6個百分點。截至去年底，平保險資的不動產投資有2039.87億元，佔整體4.3%，當中主要為物權投資，佔不動產投資78.4%；債權投資佔比17.3%，其他股權投資佔比為4.3%。

去年產險保險服務收入3134.58億元，按年增長6.5%，不過作為業務指標的綜合成本率，按年惡化1.1個百分點至100.7%，承保利潤轉虧20.83億元，其中綜合費用率按年升0.9個百分點至29.2%，綜合賠付率升0.2個百分點至71.5%。

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