安聯投資湯繼成：政策轉向支持 冀內房最壞時間已過

內房2009至21年主力推動中國經濟增長

中國房地產市場何時止跌，被不少外資視為中國經濟增長何時回穩的重要風向標。在全球投資市場擁有近25年豐富經驗、近20年專注研究亞洲經濟的安聯投資湯繼成早前出席該行活動時認為，應該從中國經濟增長推動模式轉變的角度看此問題。

湯繼成表示：「回看中國經濟過去逾30年的發展過程，我覺得由1992年鄧小平南巡開始，中國積極引入外商直接投資（FDI）及促進外貿，近月在內地大受歡迎的電視劇《繁花》便是以1990年代上海積極發展外貿期間、處處是機遇與希望為背景拍攝，而當時只是開始，此趨勢在中國於2001年12月加入世界貿易組織後持續及加快，直至2008年才出現改變，背景是當年美國爆發金融海嘯，令中國面對的外圍情况出現變化。」

2008年金融海嘯後不久，中國政府便推出「4萬億投資計劃」，湯繼成分析，「4萬億投資計劃」只是一個標識（logo），當年中國於房地產及基建市場增加投資，以取代出口作為經濟增長引擎，有關金額遠不止4萬億元人民幣，而中國房地產市場的發展因此踏入新台階。他指出：「當年中國政府不止投資基建，也積極鼓勵老百姓去買房，是一個加槓桿的過程，而在此加槓桿的過程，房地產成為推動經濟增長的重要動力。」

事實上，根據中金公司的數據，2010年第四季至2021年第四季期間，大多數季度「房地產與金融」均對經濟增長作出正面貢獻，2012至2013年期間幾乎每季對經濟增長的貢獻高達4個百分點，但此情况在2022年第一季以來已出現扭轉，至去年第四季，「房地產與金融」連續8個季度對經濟增長帶來拖累（見圖）。

憂新盤變爛尾樓 內地買家卻步

湯繼成表示，由此可見，中國以房地產作為推動經濟增長重要動力此模式已經走不通，至少是暫時停止，因此，需要以其他產業推動經濟增長，而轉型亦需要時間。他稱：「房地產市場本來是中國經濟增長這麼大的推動引擎，現在卻變成拖累，那唯有靠其他產業，例如新能源、電池及電動車，事實上這些新興行業表現很好，但問題是這些行業暫時未有一個大到可以替代房地產市場。假如房地產市場作為經濟重要組成部分，現在卻承受壓力，那麼即使有其他新興行業崛起，整體經濟增長也會受到拖累。因此，作為投資者，很自然會聚焦中國房地產市場什麼時候企穩，這的確是大家很留意、很關心的問題。」

事實上，內房近月新盤銷售面積按年仍然錄得頗大跌幅（見另稿），湯繼成分析，內地居民目前傾向買二手樓而非新盤的原因，是擔心購買新盤樓花後及物業落成前，相關房地產企業倒閉，出現爛尾樓的問題。

避免大型房企倒閉 免影響市場穩定

湯繼成指出，中國政府近月出台很多支持房地產市場的政策，例如推出融資白名單，鼓勵銀行批出貸款、幫助白名單內的房地產企業完成「保交樓」的任務，也避免大型房地產企業倒閉，以免影響市場的穩定，可見政府對房地產企業的政策已由過去的「箍」轉為現時「幫助」，故他料市場最差的時間應該已過去。

倘無新政策 新盤銷情疲弱或持續逾一年

不過，湯繼成亦強調，從近月內房新盤銷售仍然未如理想可見，市場對一手樓的信心仍未恢復，期望政府推出更多政策幫助房地產市場，否則新盤銷售疲弱的情况在未來一年至一年半可能持續，而房地產仍然會繼續拖累經濟增長，即使負面影響料會按年緩和。

明報記者 葉創成

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