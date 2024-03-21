外區客連掃天晉兩伙 最高呎價破2.6萬

將軍澳本月二手成交超上月1.2倍

美聯高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳本月已錄得約250宗二手成交（包括私樓及居屋），已超越上月全月約112宗的1.2倍，最新來自外區的本地客共斥5400萬元連掃天晉兩伙，分別作投資及自住之用，其中8座中高層A室，實用面積1306方呎，4房間隔，享海景，以3400萬元易手，實呎26,034元，創屋苑分層戶新高。原業主2011年1月2170.5萬元一手購入，持貨約11年，帳面賺約1229.5萬元或約57%。

嘉湖本月暫錄60宗 3年最旺

資料顯示，屋苑對上一宗高價成交，為2018年中一個面積相同的1座高層A室，連車位以3580萬元售出，當時呎價高達27,441元，惟扣除當時車位市值約300萬元，呎價約2.5萬元水平。另該名買家同時以2000萬元購入同屋苑6座中高層B室，實用面積892方呎，3房間隔，實呎22,422元。原業主2011年11月1199.8萬元一手購入，持貨約13年，帳面賺約800.2萬元或67%。

元朗本月124宗二手成交 1年新高

此外，十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，本月交投持續暢旺。中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄約60宗成交，創近3年來單月新高，位於賞湖居4座低層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，以426萬元沽出，實呎9509元；原業主2016年1月以310萬元買入，帳面獲利116萬元，單位8年升值34%。中原地產元朗副區域營業經理王勤學亦表示，元朗區本月累錄約124宗二手成交，成交量創1年來按月新高。

另外，黃開基拍賣行昨進行拍賣，吸引約80人到場，即日售出5項物業，其中馬鞍山居屋錦禧苑B座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，連補價以320萬元開拍，最終以410萬元已補價售出，較開價高出約90萬元或約28%，呎價約10,224元。