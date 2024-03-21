明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

外區客連掃天晉兩伙 最高呎價破2.6萬

【明報專訊】二手交投回升，除吸引投資者入市外，個別屋苑更錄得高價成交，其中有來自外區的本地客斥共5400萬元連掃將軍澳指標屋苑天晉兩伙，包括3400萬元購入的一個中高層4房戶，實呎逾2.6萬元，創屋苑分層戶呎價新高。

將軍澳本月二手成交超上月1.2倍

美聯高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳本月已錄得約250宗二手成交（包括私樓及居屋），已超越上月全月約112宗的1.2倍，最新來自外區的本地客共斥5400萬元連掃天晉兩伙，分別作投資及自住之用，其中8座中高層A室，實用面積1306方呎，4房間隔，享海景，以3400萬元易手，實呎26,034元，創屋苑分層戶新高。原業主2011年1月2170.5萬元一手購入，持貨約11年，帳面賺約1229.5萬元或約57%。

嘉湖本月暫錄60宗 3年最旺

資料顯示，屋苑對上一宗高價成交，為2018年中一個面積相同的1座高層A室，連車位以3580萬元售出，當時呎價高達27,441元，惟扣除當時車位市值約300萬元，呎價約2.5萬元水平。另該名買家同時以2000萬元購入同屋苑6座中高層B室，實用面積892方呎，3房間隔，實呎22,422元。原業主2011年11月1199.8萬元一手購入，持貨約13年，帳面賺約800.2萬元或67%。

元朗本月124宗二手成交 1年新高

此外，十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，本月交投持續暢旺。中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄約60宗成交，創近3年來單月新高，位於賞湖居4座低層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，以426萬元沽出，實呎9509元；原業主2016年1月以310萬元買入，帳面獲利116萬元，單位8年升值34%。中原地產元朗副區域營業經理王勤學亦表示，元朗區本月累錄約124宗二手成交，成交量創1年來按月新高。

另外，黃開基拍賣行昨進行拍賣，吸引約80人到場，即日售出5項物業，其中馬鞍山居屋錦禧苑B座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，連補價以320萬元開拍，最終以410萬元已補價售出，較開價高出約90萬元或約28%，呎價約10,224元。

相關字詞﹕低價成交 新高成交 嘉湖山莊 天晉

上 / 下一篇新聞

騰訊上季經調整盈利426億 勝預期 末期息升四成 今年回購倍增至逾千億
騰訊上季經調整盈利426億 勝預期 末期息升四成 今年回購倍增至逾千億
快手虧轉盈 經調整利潤近103億
快手虧轉盈 經調整利潤近103億
恒指牛皮升13點 成交853億連縮4日
恒指牛皮升13點 成交853億連縮4日
螞蟻對手連連數字招股 入場費5530元
螞蟻對手連連數字招股 入場費5530元
買家支票彈票 《am730》賣盤「撻Q」
買家支票彈票 《am730》賣盤「撻Q」
李寧去年少賺逾21% 遜預期 末期息跌六成 全年股息仍升
李寧去年少賺逾21% 遜預期 末期息跌六成 全年股息仍升
保誠去年虧轉盈 港新業務利潤升2.7倍
保誠去年虧轉盈 港新業務利潤升2.7倍
嘉里去年核心少賺22% 末期息持平
嘉里去年核心少賺22% 末期息持平
京東健康全年純利升4.6倍
京東健康全年純利升4.6倍
吉利去年收入純利均勝預期 今年銷量目標190萬輛 升12.6%
吉利去年收入純利均勝預期 今年銷量目標190萬輛 升12.6%
長建多賺3.6% 連續27年全年派息增
長建多賺3.6% 連續27年全年派息增
煤氣全年純利增16% 末期息持平
煤氣全年純利增16% 末期息持平
陳清泉：研發電動車 港深可互補
陳清泉：研發電動車 港深可互補
開雲罕發盈警 奢侈品股捱沽 指Gucci首季收入恐挫兩成 拖累集團收入
開雲罕發盈警 奢侈品股捱沽 指Gucci首季收入恐挫兩成 拖累集團收入
與華為有關半導體企業 美擬列入制裁黑名單
與華為有關半導體企業 美擬列入制裁黑名單
波音傳售國防部門兩項業務 加強資產負債表
波音傳售國防部門兩項業務 加強資產負債表
張兆聰：騰訊重啟回購 股價回升動力增
張兆聰：騰訊重啟回購 股價回升動力增
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：統一料5.5元之上有承接
技術取勝：統一料5.5元之上有承接
劉思明：港股牛皮 新一季點陣圖或成突破契機
劉思明：港股牛皮 新一季點陣圖或成突破契機
周顯：晚年有幾百億 絕不買嘢
周顯：晚年有幾百億 絕不買嘢
湯文亮：本票才能顯示買家誠意
湯文亮：本票才能顯示買家誠意
揚海10撻訂涉2.7億 最多減價一成重推 毗鄰Blue Coast上樓書 兩房452方呎起
揚海10撻訂涉2.7億 最多減價一成重推 毗鄰Blue Coast上樓書 兩房452方呎起
SEASONS PLACE明截票 會德豐料勢破萬
SEASONS PLACE明截票 會德豐料勢破萬
緹外推逾萬呎院墅 周日招標
緹外推逾萬呎院墅 周日招標
青建放售油塘地盤 意向價7.5億
青建放售油塘地盤 意向價7.5億
安聯投資湯繼成：政策轉向支持 冀內房最壞時間已過
安聯投資湯繼成：政策轉向支持 冀內房最壞時間已過
建銀國際證券：內房新盤銷售按年仍大跌
建銀國際證券：內房新盤銷售按年仍大跌