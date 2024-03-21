明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

緹外推逾萬呎院墅 周日招標

【明報專訊】樓市「撤辣」後，帶動超級豪宅連環錄得成交，發展商乘勢推出超級豪宅新盤單位招標，其中嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道豪宅緹外，本月較早時以2.25億元，售出一伙持色戶後，上載全新銷售安排，推出院墅B（Mansion B），於周日（24日）上午10時至中午12時，以招標形式發售。

院墅C去年先租後買 認購價10億

上述院墅B實用面積達11,589方呎、花園面積15,397方呎，屬5房5套房另設5間工人房間隔，附設的車庫提供有兩個停車位。項目內共提供3座同類型獨立屋，去年8月項目推出院墅C，以先租後買形式出售，租約期長約7年半，當時買方可以認購價10億元購買該單位，以實用面積11,692方呎計，折實實呎85,529元，是次為相隔約7個月後再度推出院墅招標。

天璽‧海再沽1伙 實呎3.3萬

近日以呎價逼6.8萬元、創東九新高的新地（0016）啟德跑道區天璽‧海，剛再錄成交，位於3座12樓A室，實用面積1126方呎，4房間隔，以3738萬元售出，實呎約33,197元，買家可獲1個住宅車位認購權。該盤至昨日累售14伙，料套現逾8.7億元。

同系樓齡逾8年的何文田天鑄，第7座20樓B室3房戶，實用面積1066方呎，設私人升降機大堂，新近以3176.68萬元招標售出，實呎2.98萬元，買家成交期91日，並獲贈部分家具。天鑄本月錄得3宗一手成交，吸金逾9500萬元。

另已屆現樓的馬鞍山雲海別墅錄洋房成交，為Camellia Avenue 3號洋房，實用面積2677方呎，3房雙套間隔、連763方呎花園，成交價5650萬元、實呎2.11萬元；項目2019年底開售至今累售65幢洋房、套現近41億元。信置（0083）執行董事田兆源表示，旗下與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，第1座7樓B室4房戶，實用面積1432方呎，以4368萬沽出、呎價逾3萬元。整個項目累沽1162伙，連車位套現逾199億元。

相關字詞﹕雲海別墅 天鑄 天璽‧海 新地 嘉里 緹外

上 / 下一篇新聞

騰訊上季經調整盈利426億 勝預期 末期息升四成 今年回購倍增至逾千億
騰訊上季經調整盈利426億 勝預期 末期息升四成 今年回購倍增至逾千億
快手虧轉盈 經調整利潤近103億
快手虧轉盈 經調整利潤近103億
恒指牛皮升13點 成交853億連縮4日
恒指牛皮升13點 成交853億連縮4日
螞蟻對手連連數字招股 入場費5530元
螞蟻對手連連數字招股 入場費5530元
買家支票彈票 《am730》賣盤「撻Q」
買家支票彈票 《am730》賣盤「撻Q」
李寧去年少賺逾21% 遜預期 末期息跌六成 全年股息仍升
李寧去年少賺逾21% 遜預期 末期息跌六成 全年股息仍升
保誠去年虧轉盈 港新業務利潤升2.7倍
保誠去年虧轉盈 港新業務利潤升2.7倍
嘉里去年核心少賺22% 末期息持平
嘉里去年核心少賺22% 末期息持平
京東健康全年純利升4.6倍
京東健康全年純利升4.6倍
吉利去年收入純利均勝預期 今年銷量目標190萬輛 升12.6%
吉利去年收入純利均勝預期 今年銷量目標190萬輛 升12.6%
長建多賺3.6% 連續27年全年派息增
長建多賺3.6% 連續27年全年派息增
煤氣全年純利增16% 末期息持平
煤氣全年純利增16% 末期息持平
陳清泉：研發電動車 港深可互補
陳清泉：研發電動車 港深可互補
開雲罕發盈警 奢侈品股捱沽 指Gucci首季收入恐挫兩成 拖累集團收入
開雲罕發盈警 奢侈品股捱沽 指Gucci首季收入恐挫兩成 拖累集團收入
與華為有關半導體企業 美擬列入制裁黑名單
與華為有關半導體企業 美擬列入制裁黑名單
波音傳售國防部門兩項業務 加強資產負債表
波音傳售國防部門兩項業務 加強資產負債表
張兆聰：騰訊重啟回購 股價回升動力增
張兆聰：騰訊重啟回購 股價回升動力增
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：統一料5.5元之上有承接
技術取勝：統一料5.5元之上有承接
劉思明：港股牛皮 新一季點陣圖或成突破契機
劉思明：港股牛皮 新一季點陣圖或成突破契機
周顯：晚年有幾百億 絕不買嘢
周顯：晚年有幾百億 絕不買嘢
湯文亮：本票才能顯示買家誠意
湯文亮：本票才能顯示買家誠意
揚海10撻訂涉2.7億 最多減價一成重推 毗鄰Blue Coast上樓書 兩房452方呎起
揚海10撻訂涉2.7億 最多減價一成重推 毗鄰Blue Coast上樓書 兩房452方呎起
SEASONS PLACE明截票 會德豐料勢破萬
SEASONS PLACE明截票 會德豐料勢破萬
外區客連掃天晉兩伙 最高呎價破2.6萬
外區客連掃天晉兩伙 最高呎價破2.6萬
青建放售油塘地盤 意向價7.5億
青建放售油塘地盤 意向價7.5億
安聯投資湯繼成：政策轉向支持 冀內房最壞時間已過
安聯投資湯繼成：政策轉向支持 冀內房最壞時間已過
建銀國際證券：內房新盤銷售按年仍大跌
建銀國際證券：內房新盤銷售按年仍大跌