緹外推逾萬呎院墅 周日招標

院墅C去年先租後買 認購價10億

上述院墅B實用面積達11,589方呎、花園面積15,397方呎，屬5房5套房另設5間工人房間隔，附設的車庫提供有兩個停車位。項目內共提供3座同類型獨立屋，去年8月項目推出院墅C，以先租後買形式出售，租約期長約7年半，當時買方可以認購價10億元購買該單位，以實用面積11,692方呎計，折實實呎85,529元，是次為相隔約7個月後再度推出院墅招標。

天璽‧海再沽1伙 實呎3.3萬

近日以呎價逼6.8萬元、創東九新高的新地（0016）啟德跑道區天璽‧海，剛再錄成交，位於3座12樓A室，實用面積1126方呎，4房間隔，以3738萬元售出，實呎約33,197元，買家可獲1個住宅車位認購權。該盤至昨日累售14伙，料套現逾8.7億元。

同系樓齡逾8年的何文田天鑄，第7座20樓B室3房戶，實用面積1066方呎，設私人升降機大堂，新近以3176.68萬元招標售出，實呎2.98萬元，買家成交期91日，並獲贈部分家具。天鑄本月錄得3宗一手成交，吸金逾9500萬元。

另已屆現樓的馬鞍山雲海別墅錄洋房成交，為Camellia Avenue 3號洋房，實用面積2677方呎，3房雙套間隔、連763方呎花園，成交價5650萬元、實呎2.11萬元；項目2019年底開售至今累售65幢洋房、套現近41億元。信置（0083）執行董事田兆源表示，旗下與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，第1座7樓B室4房戶，實用面積1432方呎，以4368萬沽出、呎價逾3萬元。整個項目累沽1162伙，連車位套現逾199億元。