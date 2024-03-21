SEASONS PLACE明截票 會德豐料勢破萬

利奧坊‧首隅暫收500票 超額6倍

據悉，SEASONS PLACE入票人士中約八成為用家，大部分意向1房至2房開放式廚房的單位，餘下兩成為投資者。黃光耀表示，目前有意購買2至6伙單位的「大手客」達300組客人，本地客及內地客各佔一半，當中欲購買6伙單位的入票人士，由公布首輪銷售安排前的20組，增至現時約50組，主要對1房單位有興趣。以項目一房單位平均500萬元計，預計最少涉及金額3000萬元。黃又稱，本月一手新盤成交量已達2800宗，宗數較撤辣前有近10倍增長，相信項目周六開售後，本月一手成交量有機會突破4000宗。另恒地（0012）旗下樓花期長約15個月的大角嘴利奧坊‧首隅，今日下午7時將截票，明日首輪開售68伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目自周日起收票至昨午累收約500票，超額逾6倍；現時「利奧坊」系列已累售約95%，套現逾121億元。

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