報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年3月21日星期四
股市最前線
騰訊上季經調整盈利426億 勝預期 末期息升四成 今年回購倍增至逾千億
快手虧轉盈 經調整利潤近103億
恒指牛皮升13點 成交853億連縮4日
螞蟻對手連連數字招股 入場費5530元
買家支票彈票 《am730》賣盤「撻Q」
李寧去年少賺逾21% 遜預期 末期息跌六成 全年股息仍升
保誠去年虧轉盈 港新業務利潤升2.7倍
嘉里去年核心少賺22% 末期息持平
京東健康全年純利升4.6倍
吉利去年收入純利均勝預期 今年銷量目標190萬輛 升12.6%
長建多賺3.6% 連續27年全年派息增
煤氣全年純利增16% 末期息持平
陳清泉：研發電動車 港深可互補
開雲罕發盈警 奢侈品股捱沽 指Gucci首季收入恐挫兩成 拖累集團收入
與華為有關半導體企業 美擬列入制裁黑名單
波音傳售國防部門兩項業務 加強資產負債表
張兆聰：騰訊重啟回購 股價回升動力增
人民幣定存高息精選
技術取勝：統一料5.5元之上有承接
劉思明：港股牛皮 新一季點陣圖或成突破契機
周顯：晚年有幾百億 絕不買嘢
湯文亮：本票才能顯示買家誠意
揚海10撻訂涉2.7億 最多減價一成重推 毗鄰Blue Coast上樓書 兩房452方呎起
SEASONS PLACE明截票 會德豐料勢破萬
緹外推逾萬呎院墅 周日招標
外區客連掃天晉兩伙 最高呎價破2.6萬
青建放售油塘地盤 意向價7.5億
安聯投資湯繼成：政策轉向支持 冀內房最壞時間已過
建銀國際證券：內房新盤銷售按年仍大跌
人民幣定存高息精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
騰訊上季經調整盈利426億 勝預期 末期息升四成 今年回購倍增至逾千億
快手虧轉盈 經調整利潤近103億
恒指牛皮升13點 成交853億連縮4日
螞蟻對手連連數字招股 入場費5530元
買家支票彈票 《am730》賣盤「撻Q」
李寧去年少賺逾21% 遜預期 末期息跌六成 全年股息仍升
保誠去年虧轉盈 港新業務利潤升2.7倍
嘉里去年核心少賺22% 末期息持平
京東健康全年純利升4.6倍
吉利去年收入純利均勝預期 今年銷量目標190萬輛 升12.6%
長建多賺3.6% 連續27年全年派息增
煤氣全年純利增16% 末期息持平
陳清泉：研發電動車 港深可互補
開雲罕發盈警 奢侈品股捱沽 指Gucci首季收入恐挫兩成 拖累集團收入
與華為有關半導體企業 美擬列入制裁黑名單
波音傳售國防部門兩項業務 加強資產負債表
張兆聰：騰訊重啟回購 股價回升動力增
人民幣定存高息精選
技術取勝：統一料5.5元之上有承接
劉思明：港股牛皮 新一季點陣圖或成突破契機
周顯：晚年有幾百億 絕不買嘢
湯文亮：本票才能顯示買家誠意
揚海10撻訂涉2.7億 最多減價一成重推 毗鄰Blue Coast上樓書 兩房452方呎起
SEASONS PLACE明截票 會德豐料勢破萬
緹外推逾萬呎院墅 周日招標
外區客連掃天晉兩伙 最高呎價破2.6萬
青建放售油塘地盤 意向價7.5億
安聯投資湯繼成：政策轉向支持 冀內房最壞時間已過
建銀國際證券：內房新盤銷售按年仍大跌
騰訊上季經調整盈利426億 勝預期 末期息升四成 今年回購倍增至逾千億
快手虧轉盈 經調整利潤近103億
恒指牛皮升13點 成交853億連縮4日
螞蟻對手連連數字招股 入場費5530元
買家支票彈票 《am730》賣盤「撻Q」
李寧去年少賺逾21% 遜預期 末期息跌六成 全年股息仍升
保誠去年虧轉盈 港新業務利潤升2.7倍
嘉里去年核心少賺22% 末期息持平
京東健康全年純利升4.6倍
吉利去年收入純利均勝預期 今年銷量目標190萬輛 升12.6%
長建多賺3.6% 連續27年全年派息增
煤氣全年純利增16% 末期息持平
陳清泉：研發電動車 港深可互補
開雲罕發盈警 奢侈品股捱沽 指Gucci首季收入恐挫兩成 拖累集團收入
與華為有關半導體企業 美擬列入制裁黑名單
波音傳售國防部門兩項業務 加強資產負債表
張兆聰：騰訊重啟回購 股價回升動力增
技術取勝：統一料5.5元之上有承接
劉思明：港股牛皮 新一季點陣圖或成突破契機
周顯：晚年有幾百億 絕不買嘢
湯文亮：本票才能顯示買家誠意
揚海10撻訂涉2.7億 最多減價一成重推 毗鄰Blue Coast上樓書 兩房452方呎起
SEASONS PLACE明截票 會德豐料勢破萬
緹外推逾萬呎院墅 周日招標
外區客連掃天晉兩伙 最高呎價破2.6萬
青建放售油塘地盤 意向價7.5億
安聯投資湯繼成：政策轉向支持 冀內房最壞時間已過
建銀國際證券：內房新盤銷售按年仍大跌
prev
next