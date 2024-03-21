波音傳售國防部門兩項業務 加強資產負債表

「甩門」事故後 生產交付飛機量大減

自美國阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機於1月5日發生半空「甩門」事故以來，波音面臨更大的監管壓力，以致生產和交付的飛機數量大減，意味該公司正在燒銀紙維持營運。

彭博社引述知情人士稱，即使在「甩門」事故發生前，波音已安排財務顧問與潛在買家接觸約一年。消息指波音可能出售的資產，包括生產軍事級別監聽設備的Digital Receiver Technology。知情人士稱，波音也在考慮如何處理其持有的United Launch Alliance股份。該公司是與洛歇馬丁共同擁有的火箭發射合資企業。消息又指出，波音曾考慮剝離其子公司Argon，但這一進程已被擱置。2010年，波音以約7.75億美元收購生產軍事指揮及偵察系統的Argon。波音任何國防業務的交易，都將面臨美國國防部的審查。

（綜合報道）

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