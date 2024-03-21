與華為有關半導體企業 美擬列入制裁黑名單

消息指大多數可能被美方制裁的中國企業，此前都被美國半導體行業協會（SIA）點名，指它們已被華為收購，又或是由華為建立的晶片製造設施。這些可能面臨制裁的企業，包括晶片製造商青島芯恩、昇維旭（SwaySure） 和深圳市鵬新旭技術。消息又指 美國官員也在考慮把中國領先的記憶體晶片製造商長鑫存儲納入制裁。

知情人士向彭博社稱，除了製造晶片企業，美方也可能制裁深圳市鵬進高科技和新凱來（SiCarrier），指這兩家半導體設備製造商可能協助華為取得受管制的設備。

知情人士稱，目前尚未清楚負責管理出口管制「實體清單」的美國商務部，是否有更多證據將這些企業與華為聯繫起來。美國政府有權制裁可能損害其國家安全的企業，而美國官員毋須證明這些企業過去涉及損害美國利益的活動。

消息指出，暫未確定美國官員何時會作出制裁決定，時機可能取決於中美關係的變化。此外，美國政府也在考慮調整前特朗普政府開始向中國貨品全面徵收的關稅。知情人士稱，美國官員正考慮向來自中國的成熟製程晶片提高關稅。

加大補貼本土產業 向英特爾撥款663億

在加強打壓中國晶片行業之際，美國政府擴大對美國半導體產業的補貼。美國政府昨宣布，向英特爾（美：INTC）直接撥款85億美元（約663億港元），並貸款110億美元（約858億港元），以重建美國在晶片製造業的領先地位。

美國政府的資金，將支持英特爾在美國本土逾千億美元的投資，包括在亞利桑那州和俄亥俄州的大型廠房生產尖端的晶片。這筆政府資金也將用於支付俄勒岡州和新墨西哥州的設備研發及先進封裝項目。英特爾還計劃從美國財政部獲得投資稅務抵免，該抵免額可涵蓋高達25%資本支出。

（綜合報道）

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