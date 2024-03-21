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經濟

李寧去年少賺逾21% 遜預期 末期息跌六成 全年股息仍升

【明報專訊】近期傳出私有化的體育用品股李寧（2331）昨開市前公布業績，2023年全年少賺21.57%，至31.86億元（人民幣，下同），差過市場預期的35.2億元，淨利率為11.5%，每股基本盈利為1.2321元；派末期息每股0.1854元，按年跌59.93%，連同中期息0.362元，則全年股息為0.5474元，按年仍升18.31%，派息比率為45%。

無回應有否就私有化接洽基金等

目前集團創辦人李寧持有公司僅10.74%股權，其他主要由私募基金股東持股，包括富達國際（7.26%）、布朗兄弟哈里曼（BBH）（7.02%）及貝萊德（4.61%）；另一方面，內地投資者亦透過港股通（北水）持有約兩成股權。李寧昨無回應有否就私有化接洽基金投資者等提問，他表示「任何有利於投資者回報的方案都會考慮，但目前無任何計劃可以告訴大家。」私有化無可奉告，不過李寧昨續有炒作，曾升7.88%，收報21.45元，升5.67%。

市場普遍認為李寧私有化公司與股價、估值低殘有關，不過李寧指「股價的事情不是我的責任，股價是由市場決定，回答不了」，但作為管理層會引領公司做好產品，提升公司經營績效及投資者回報等。

今年業績指引 收入增長中單位數

業績方面，李寧2023年收入按年升7%至275.98億元，毛利率維持48.4%，整體零售流水錄10%至20%低段增長。集團副總裁及首席財務官趙東升更拋出2024年業績指引，指收入預期增長為中單位數，淨利潤率將在低雙位數水平。

去年下半年集中清理庫存及把控竄貨問題後，執行董事及聯席行政總裁錢煒強調，庫存已降至5年來最佳水平，去年底全渠道庫銷比3.6個月，存貨中80%為6個月或以下的商品或新品，5%為12個月以上商品。今年適逢巴黎奧運，問到會否再加大投入時，李寧表示「肯定需要」，因奧運是體育推廣很好時機，但任何投入都一定會考慮到業務發展的可持續性。集團去年銷售及經銷開支升24.1% 至90.8億元，佔總收入比例提升4.6個百分點至32.9%。

海外方面，錢煒指李寧早已在港澳設門店，為出海做前期突破及準備，但海外做生意不是那麼簡單，「今年會為李寧單一品牌做一些破局動作，但不是要加大力度，也不是一下子身家押上去」。他強調，在市場環境具不確定性下，中國市場仍在巨大商業空間，會核心做好中國市場，同時為未來市場拓展做破局的準備及踐行。

明報記者 方楚茵

相關字詞﹕港匯東 恒地 北水 私有化 體育用品股 李寧 李寧(2331)

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