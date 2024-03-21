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經濟

買家支票彈票 《am730》賣盤「撻Q」

【明報專訊】中原集團創辦人施永青旗下免費報章《am730》早前獲買家洽賣盤，惟昨日施永青出席電台節目時透露交易「撻Q」，對方以100萬元支票作「誠意金」，惟該支票彈票，不會再與對方洽談。收購方市場推廣公司Layman Marketing Limited策略顧問Edwin Wong接受本報查詢時稱，早前將支票交助手處理，但寫錯支票日子，已重新處理支票。

買家解釋「寫錯支票日子」

施永青認為，買家表達意願後未能展示實際誠意及能力，他表示：「有興趣咪簽臨約（臨時買賣合約），好似買樓咁，我都唔係收好多訂，表示誠意後，大家開始傾正式合約，但支票彈咗票，無辦法，我唔傾落去。」

他又稱，《am730》業務於去年第四季起不斷改善，成功扭虧轉盈，但報業難做，線上線下需一起努力，《am730》現時收入以線下為主，沒有打算放棄印刷報章。施永青透露，《am730》有長達十多年時間都賺錢，去年轉盈後不用「食老本」，免費報紙市場亦在《晴報》停刊後有所改善，「個餅無人爭，周五旺市時可以印100頁，當中80頁是廣告」。

施永青回應本地傳媒查詢時指出，當初買家主動洽談時，他直接向對方提出先給100萬元「誠意金」後再商討，但「一試就知」，認為誠信很重要，因此不會再考慮與對方洽談賣盤事宜。他重申，由於《am730》的大股東是慈善基金，其有受益人，要為他們着想，一直無意主動放盤，但並非一刀切而是會擇善而沽。

Edwin Wong稱，支票事件是誤會，但認為其團隊不太盡責，不會再合作。至於目前是否有與施永青接觸，他表示不評論情况，但會努力推進收購事項。

相關字詞﹕中原集團 施永青 傳媒

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