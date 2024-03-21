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經濟
新股

螞蟻對手連連數字招股 入場費5530元

【明報專訊】臨近3月底迎來新股上市高峰，昨日兩新股同日開始招股，當中以被視為螞蟻對手的連連數字（2598）市場關注度較高。連連昨日（20日）起至25日招股，預期28日掛牌。公司計劃發行5592萬股H股，一成於香港作公開發售，招股價介乎10.21元至10.95元，集資最多6.1億元，每手500股，一手入場費約5530.22元。公司引入杭州城投及杭州高新為基石投資者，認購約佔發售股份的63.9%（假設超額配股權未獲行使），禁售期為6個月。公司自2020年起持續虧損，2023年度虧損6.54億元人民幣，按年收窄28.6%。

另一家同期招股的是去年12月招股後擱置上市的富景中國（2497），為內地盆栽蔬菜農產品生產商。公司計劃發行1億股，招股價介乎1.08元至1.28元，集資最多1.3億元，每手2000股，一手入場費約2585.8元。公司2023年度年內溢利為4923萬元人民幣，按年增54.8%。

順風車平台嘀嗒出行五入表

內地第二大順風車平台嘀嗒出行第五度入表，中金公司、海通國際及野村國際為聯席保薦人。嘀嗒出行2023年度由虧轉盈，利潤3.0億元人民幣，2022年同期虧損1.9億元人民幣。

同時，荃信生物（2509）昨日首掛，收報24.5元較上市價19.8元高23.7%，成交231萬股，涉資6167萬元。不計手續費，每手帳賺940元。至於今日掛牌的米高集團（9879）昨日暗盤均升近兩成，其中，輝立暗盤收報4.74元，升16.2%，不計手續費每手賺660元；富途暗盤收報4.81元，升17.9%，不計手續費每手賺730元。

明報記者

[新股]

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