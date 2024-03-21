恒指牛皮升13點 成交853億連縮4日

北水連續25日淨流入 逾3年最長

隔晚美股做好，恒指昨高開29點後一度轉跌99點，其後再度回升，但未能企穩16,600點，最終收升13點或0.1%，全日高低波幅223點，國指升23點或0.4%，收報5803點，科指升22點或0.7%，收報3551點。北水淨流入近64億元，為連續第25日流入，累計流入909億元，對上一次連續25日淨流入是2021年1月26日，南水北上合計淨流入55.68億元人民幣。

騰訊（0700）業績前做好，升1.3%，阿里巴巴（9988）、百度（9888）、京東（9618）靠穩，美團（3690）偏軟，小米（1810）績後跌2.4%；李寧（2331）未完全否認私有化可能，升5.6%，是升幅最大藍籌，其他體育用品股亦上升，安踏體育（2020）、特步（1368）齊升近2%。

友邦（1299）連跌5日，昨再跌2.4%，至4個半月低位，匯控（0005）穩靠；新能源汽車股個別發展，小鵬（9868）升1.8%，連跌4日的理想汽車（2015）反彈4.5%，但蔚來（9866）接棒跌5.4%，見上市新低（見圖）。華潤電力（0836）跌近4%，是跌幅最大藍籌。

蔚來挫逾半成 見港上市新低

資深股評人郭思治表示，大市自1月22日的低位展開中期反彈，一般中期反彈為6至8星期，如今大市已升8星期，市場亦無新方向，似要整固等變局，他續稱，要推動大市進一步向上必須靠騰訊、阿里及友邦三大權重股，但友邦近期明顯受壓，如今要看騰訊加大回購力度能否推動股價，建議投資者暫宜靜觀其變。