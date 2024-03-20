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基金特區：M&G英卓：中印日股料受捧 亞洲通脹受控 央行料採寬鬆貨幣

【明報專訊】美國聯儲局將於香港時間明日（21日）凌晨公布議息結果，市場普遍預期局方將繼續按兵不動。儘管美國仍未開始減息周期，M&G英卓投資管理亞洲股票投資聯席主管David Perrett預期，隨着亞洲通脹受控，為區內各央行提供採取更寬鬆貨幣政策的空間，利好區內股市前景，認為中國、印度及日本市場有望成為今年焦點。

事實上，今年2月人行下調5年期貸款市場報價利率（LPR），日本央行昨作出17年來首次加息，結束負利率時代，市場憧憬印度、印尼及菲律賓等地央行將於今年內減息。David Perrett認為，美國有望於年內減息，加上亞洲通脹受控，預計亞洲區內大部分央行將能夠採取更寬鬆的貨幣政策，這種靈活性將利好亞洲股票表現。

M&G英卓投資管理亞洲固定收益主管Guan Yi Low補充，聯儲局的政策轉向將化解市場對環球經濟前景的憂慮，亞洲經濟有望隨環球經濟向好，考慮到近年亞洲央行的加息步伐較歐美央行慢，今年亞洲國家經濟增長前景似乎略勝歐美一籌。

今年亞洲經濟前景略勝歐美

去年部分亞洲股份已開始展現出眾表現，以MSCI所有國家世界指數為例，截至去年12月5日表現最佳的40隻股份中，便有17隻來自亞洲市場（見圖），當中3隻來自印度市場。去年印度SENSEX指數升逾18%，M&G認為今年印度市場可繼續受到投資者的關注。

M&G英卓投資管理亞洲股票投資組合經理Vikas Pershad表示，隨着美息回復正常，並保持在合理範圍，企業目前主要關注環球供應鏈變化及地緣政治局勢，而非利率，至於供應鏈的轉變，近年透過與各界企業訪談發現，由「中國加一」到「一加印度」的轉變相當明顯，反映愈來愈多企業有意將印度納入其製造及供應鏈中，今年雖為印度選舉年，由於執政黨印度人民黨﹙BJP﹚於去年11月及12月舉行的指標性選舉中戰績驕人，市場普遍預期執政黨可於今年大選中連任，有助支持印度經濟持續發展，儘管印度市場估值偏高，但不算過高，近年市場的上升動力主要來自當地零售投資者及機構投資者，這些投資者正將其投資由樓市、金市及現金轉投當地股市，此趨勢自2021年底開始一直在推動印度市場上揚，升勢更在2022年及2023年加快，在此背境下，該公司繼續看好當地金融、製藥、醫療保健、醫院及國防等相關領域的大型領先企業。

看好印度金融製藥醫療保健等行業

Vikas Pershad續稱，除了印度市場，日本的企業管治改革，以及中國的自我提升舉措，使中國及日本市場亦有望成為今年投資市場的焦點，而韓國及東南亞市場也浮現投資機會，尤其是印尼市場的消費顯著增長，在環球供應鏈的重要性亦不斷提升；至於在中國的供應鏈，雖然服裝及汽車製造等部分行業正向東南亞及印度轉移，惟要在中國以外地區複製這些供應鏈需時，不可能在短間內完成，因此大部分供應鏈仍設於中國的日子尚未結束。David Perrett表示，中國通脹偏低，貨幣環境相對寬鬆，加上家庭儲蓄水平較高，為中國經濟增長提供有利條件，在目前環球市場充斥不確定因素下，內地及香港市場估值吸引，為長線投資者提供吸納具長遠增長潛力股份的機會，其中包括可受惠於能源轉型的相關股份，而科技、媒體及電訊行業，今年可望受惠於中國較低利率的環境。

亞洲汽車業潛力受關注

整體亞洲市場方面，David Perrett指出，亞洲製造業的效率正獲得全球認可，其中汽車業增長潛力備受注目，因行業正受惠於中國及日本客群持續增長，而區內的金融、健康護理及國防等行業的大型領先企業，其盈利增長前景持續保持理想，至於今年亞洲市場的潛在風險，該公司正密切關注較小型金融機構，基於這些機構盈利能力或受低利率影響，並需面對壞帳浮現帶來的挑戰，一旦出現相關負面消息，可能會導致市場情緒在短期內轉趨疲弱，但預期區內各主要國家將積極應對，並且看好中國經濟前景，將對整體亞洲市場帶來正面影響。

明報記者 劉敬華

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