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經濟

香港地產

SEASONS PLACE 加推108伙 周六賣368伙

【明報專訊】「撤辣」後首個全新鐵路盤、會德豐地產及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，銷售部署進入最後直路，繼過去周日首度加推後，昨日第二度加推108伙、折實均呎15,095元，較首張價單折實均呎14,188元高約6.4%，並落實於周六首輪開售368伙，佔全盤650伙約56%，成為上月底「撤辣」後首輪開售伙數最多的全新盤。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，全新3號價單屬原價加推，涉及5伙一房戶、85伙兩房戶及18伙三房戶，以最高12%折扣率計，折實價485.7萬元至1081.1萬元，折實呎價14,352至16,257元，項目自上周六起收票，至昨晚累收逾7200票，勢成今年「新盤票王」，以首輪開售368伙計，超額逾18倍，而項目將於本周五截票。

Blue Coast 24小時內上樓書

另一鐵路新盤、長實 （1113） 及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast推售亦如箭在弦。長實營業部首席經理郭子威指出，項目已獲港鐵批出樓書等，料短期內開放示範單位，不排除本月內開售。長實營業部助理首席經理楊桂玲則稱，項目24小時內上載樓書，短期內公布首張價單，首批涉及不少於129伙，以3房戶為主，而1A座4房「樓王」單位將以招標形式推售。

郭子威又稱，Blue Coast累錄逾1000名客戶查詢，以用家為主，有見樓市於「撤辣」後開始由低位回升，加上啟德有新盤新近成交呎價逼近6.8萬元，創出同區呎價新高，故決定把項目極高層4房海景戶的市場合理呎價，由原本約4萬元調升至約5萬元。

另外，項目每伙均採用德國品牌LEICHT「METEA CONTINO」系列廚櫃，全數於德國製造及空運到港，當中「大3房」戶每套廚櫃價值約53萬元，2房及4房戶每套廚櫃價值則介乎35萬元至60萬元，而項目單計廚櫃的總零售價高達5億元。

映岸最快下周開價

近期多個新盤開售的恒地（0012），旗下香港小輪（0050）與市建局合作、已屆現樓的深水埗映岸，首度向傳媒開放現樓示範單位。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目最快下周開價，並於本月底至4月展開銷售流程。

相關字詞﹕映岸 恒地 長實 Blue Coast 會德豐 SEASONS PLACE 新盤

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