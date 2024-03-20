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經濟

香港地產

天璽‧海特色戶呎價逼6.8萬 東九新高 4房連平台1.49億沽 累售13伙吸金逾8億

【明報專訊】上月底樓市「撤辣」後，除主打中小型單位的新盤交投大增外，供應量龐大的啟德跑道區，區內豪宅新盤亦錄得破紀錄成交。被譽為「跑道王者」的新地（0016）啟德跑道區天璽‧海，自上周三起招標發售後，項目一周累沽13伙，套現逾8.3億元，最新更首錄特色戶成交，屬「鳳凰樓層」（即頂層對落一層），望維港景，最高實呎逼近6.8萬元，不但再刷新全個啟德區一手呎價新高，更創東九龍一手呎價最高紀錄。

明報記者 江俊洋

天璽‧海上周三起，以即日招標、即日截標形式推售68伙，首日即沽10伙標準分層戶，套現逾6億元。項目新錄3宗成交，新地副董事總經理雷霆表示，位於第3座27樓SKY MANOR，連平台特色戶，實用2191方呎，4房間隔，連1362方呎平台，以近1.49億元成交，呎價67,946元。資料顯示，區內對上一宗呎價新高成交，要數到2021年5月恒地（0012）THE HENLEY 2座40樓A室特色戶，實用1350方呎，以8354.88萬成交、呎價61,888元，即區內成交呎價相隔近3年後再度創新高。

啟德海灣昨沽3伙兩房戶 共涉3100萬

此外，另兩宗成交同屬第3座，分別為11樓A室及22樓A室，實用均為1126方呎，4房間隔，各以3956萬元及4120萬元成交，呎價3.51萬元及3.66萬元。同區嘉華國際（0173）、會德豐地產及中海外（0688）合作的啟德海灣，昨連沽3伙兩房戶，共涉近3100萬元，包括第2B座12樓E室，實用553方呎，以1173.8萬元成交、呎價21,226元。

禮頓山4房一手貨連車位8250萬沽

正當天璽．海錄同區新高價成交之際，同系樓齡已屆22年的跑馬地禮頓山，亦錄得一手成交，單位為實用1743方呎的6座20樓B室，4房雙套間隔，連兩個車位以8250萬元售出，實呎47,332元。買家採360天成交期，提前成交最多可獲樓價2%回贈，發展商亦為買家提供備用一按及備用二按方案。值得一提，前政務司長許仕仁與新地早年涉及的世紀貪污案，當時許仕仁入住的，正是今次售出的禮頓山6座20樓B室，以及毗鄰的A室相連戶。

早前獲歌手方皓玟斥約560萬元入市的樂風集團旗下旺角洗衣街Elize PARK，項目累售27伙，佔全盤52伙逾一半，套現近2億元，最新成交位於19樓A室，實用341方呎，兩房間隔，成交價約874萬元，呎價約2.56萬元，為項目開售以來做價最高。

另19樓B室，實用面積約243方呎的一房戶，則以約635萬元成交、呎價為26,139元，為項目最高呎價單位。

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