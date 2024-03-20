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經濟
2024年3月20日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
小米全年經調整純利升1.3倍 勝預期 內地手機平均售價破頂 總裁：堅持高端化
SU7被指後座空間窄 雷軍：大過Model S
小鵬上季虧損收窄至13.5億 毛利率降
終止與淘寶協議 阿里胡曉辭任小鵬非執董
美議息前 港股跌207點成交縮
富景中國再上載資料 料捲土重來
金管局擬加銀行牌費29% 料年收1.46億
中聯通去年多賺12% 末期息增 派息比率增至55% CFO：今年不會低於去年水平
大酒店去年轉賺1.46億 復派末期息
與包華今年相繼卸任 郭敬文：公司未決定CEO人選
港燈可分派收入按年持平
平安好醫生去年淨虧損收窄
長江生命科技全年少賺87%
胡潤：中國富裕至超高淨值家庭量齊跌
日本17年來首加息 圓匯反跌 央行強調維持寬鬆金融 日經收復4萬關
分析：確認經濟復蘇 利股市
Nvidia推新AI晶片 較上一代快30倍
張兆聰：盈利增長可期 燃氣股逢低吸
美元定存高息精選
姜靜：超級央行周 料匯市波動增
技術取勝：特步反覆挑戰5元關
劉思明：能源綠電相對堅挺 潤燃回調可吼
周顯：提高上市門檻也有好處
湯文亮：去旅行應不會當地開戶口
天璽‧海特色戶呎價逼6.8萬 東九新高 4房連平台1.49億沽 累售13伙吸金逾8億
SEASONS PLACE 加推108伙 周六賣368伙
薈朗撤辣前低價沽 業主賠訂賣貴13%
灣仔富通大廈 財華社放售兩層
沙田兩地改劃 港鐵太古可樂提意見
基金特區：M&G英卓：中印日股料受捧 亞洲通脹受控 央行料採寬鬆貨幣
技術取勝：特步反覆挑戰5元關
【明報專訊】中糧家佳康料向1.8元推進（圖）
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