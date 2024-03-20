姜靜：超級央行周 料匯市波動增

接下來市場將關注美聯儲和英倫銀行的議息決議。儘管市場預期上述央行均不會調整政策利率，但由於通脹前景不明朗，今年減息的時間點和幅度充滿不確定性，估計央行的措辭、預測和政策展望，會導致本周匯市明顯波動。首先，本周最大關注點在美聯儲更新的點陣圖，去年12月公布的點陣圖顯示，2024年的利率中位數估計在4.5厘至4.75厘，即全年減息75個基點。周四，只要有兩名美聯儲官員調整預期，點陣圖中間值預測將會改變，鑑於近期美國的去通脹進程較崎嶇，中間值有向上調的風險。目前市場已就美聯儲鷹派傾向定價，點陣圖中間值如更新至4.75厘至5厘以上（即減50個基點或以下），美元可能只會短暫受提振，反之美元大機率回落。

另外，市場將留意美聯儲有關減息時間點的線索，目前交易員在6月和7月中搖擺。英倫銀行方面，儘管預期政策利率不變，但市場將關注票委觀點的變化。在本周會議上，如果有票委員改變立場，，將被市場視為鴿派傾向，但仍會遲於美聯儲和歐央行減息，預計英鎊整體有韌性。

華僑銀行香港經濟師

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[姜靜 外匯動靜]