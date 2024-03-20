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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：超級央行周 料匯市波動增

【明報專訊】日本央行率先為本周超級央行周揭幕，宣布退出負利率，取消收益率曲線控制（YCC）框架及購買日股ETF和不動產信託投資基金（J-REIT）的計劃，但央行表示會維持寬鬆的貨幣環境，以大致不變的規模繼續購入日本國債。同日，澳洲央行一如預期宣布現金利率維持在4.35厘不變，其基調從鷹派轉向更中性，並未再提及進一步加息的可能，稱利率有雙向風險，但市場認為該行更接近減息。會後，日圓和澳元均見貶壓，但隨着市場持續消化消息，估計日圓的貶值勢頭不會持續，但澳元可能在短期內仍承壓。

接下來市場將關注美聯儲和英倫銀行的議息決議。儘管市場預期上述央行均不會調整政策利率，但由於通脹前景不明朗，今年減息的時間點和幅度充滿不確定性，估計央行的措辭、預測和政策展望，會導致本周匯市明顯波動。首先，本周最大關注點在美聯儲更新的點陣圖，去年12月公布的點陣圖顯示，2024年的利率中位數估計在4.5厘至4.75厘，即全年減息75個基點。周四，只要有兩名美聯儲官員調整預期，點陣圖中間值預測將會改變，鑑於近期美國的去通脹進程較崎嶇，中間值有向上調的風險。目前市場已就美聯儲鷹派傾向定價，點陣圖中間值如更新至4.75厘至5厘以上（即減50個基點或以下），美元可能只會短暫受提振，反之美元大機率回落。

另外，市場將留意美聯儲有關減息時間點的線索，目前交易員在6月和7月中搖擺。英倫銀行方面，儘管預期政策利率不變，但市場將關注票委觀點的變化。在本周會議上，如果有票委員改變立場，，將被市場視為鴿派傾向，但仍會遲於美聯儲和歐央行減息，預計英鎊整體有韌性。

華僑銀行香港經濟師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[姜靜 外匯動靜]

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