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經濟
國際金融

日本17年來首加息 圓匯反跌 央行強調維持寬鬆金融 日經收復4萬關

【明報專訊】隨着日本今年薪酬談判初步結果創33年來最大升幅，有望促進薪酬帶動物價上漲的良性循環，日本央行昨議決退出歷時8年的負利率政策，將政策利率由負0.1厘，上調至介乎0至0.1厘的區間，是2007年以來時隔17年首次加息，成為全球最後一家退出負利率政策的央行。該央行同時宣布結束孳息率曲線控制（YCC）政策，取消把長期利率控制在低水平操作，且不再購入ETF等風險資產。不過央行仍將按需要購買長期國債，並強調將維持目前的寬鬆金融條件，被市場視為「鴿派」加息。

寬鬆的金融環境，預示美國與日本之間的巨大利差將仍然存在，令日圓受壓。日圓兌每美元昨跌穿150，低見150.7，跌至2月底低位；每百日圓兌港元跌穿5.2算。日本10年期國債孳息率跌至0.73厘。日經指數昨收復4萬點大關，是約兩周以來首次。東證指數昨升約1%，其中房地產板塊升4.5%，是2022年3月以來最大升幅。美股三大指數昨早段個別發展，納指早段回落。

巴克萊料7月再加息0.25厘

日本央行委員昨以7比2的票數，通過結束負利率政策。日本央行行長植田和男昨表示，穩步實現通脹目標的可能性正在增加，央行將按照經濟和物價前景，選擇適當的短期利率水平，但目前離實現2%的通脹預期仍有一段距離，因此即使在正常的貨幣政策框架下，仍有必要保持寬鬆的貨幣條件。不過他同時警告，物價升幅過大的風險，可能導致進一步加息。

巴克萊預期，今年日本企業的最終薪酬升幅平均可能達4.6%，雖低於日本最大工會聯合會Rengo上周公布的5.28%初步調查加幅，但仍將是30年來最高的增幅，有望推動經通脹調整的實際薪酬升幅恢復正值，從而改善低迷的消費，令日本央行可能在7月再加息0.25厘。

行長：若長息大升 靈活增買債券

為限制債息向上，日本央行將繼續以目前每月6萬億日圓（約3117億港元）的速度購入國債。植田指出，若長期利率大幅上升，將「靈活增加」債券購買，「我認為存款或貸款利率不會大幅上升」。他承認央行持有的巨額債券，對經濟有刺激作用。他說，鑑於已結束超級寬鬆政策，央行將在某個時候縮減資產負債表，但暫時未有時間表。

巴克萊指出，日本央行似乎將每月買債目標模糊化，預示日本央行正尋求逐步減少國債購買。雖然央行對ETF及日本房地產投資信託基金（J-REIT）的購買結束，巴克萊預期，日本央行將繼續持有這些資產，並利用相關利息收入來支付貨幣政策正常化的成本。根據日生基礎研究所的數據，截至今年初，日本央行持有的ETF市值達70萬億日圓（約3.6萬億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日經指數 日圓 植田和男 孳息率曲線控制（YCC） 加息 負利率 日本央行

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