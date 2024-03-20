長江生命科技全年少賺87%

2009年以來首次不派末期息

集團指出，期內財務成本按年增加逾1.59億元，增至3.22億元；淨負債比率按年減少0.1個百分點至53.18%。若按利率維持在2022年水平時去計算，去年純利可達1.8億元，按年增長37%。在醫療保健業務方面，其除進行最後期研究階段的癌症疫苗seviprotimut-L，助進行根除性手術後的黑色素瘤患者進行輔助治療，甚至計劃在適當時機啟動紓緩癌症痛楚的Halneuron第三階段臨牀試驗之外，冀於未來數年啟動包括針對細胞程式性死亡-配體1/黑色素瘤優先表現抗原（PD-L1/PRAME）的癌症疫苗之臨牀試驗，及利用人工智能開發癌症疫苗開發平台。

財務成本增 拖累純利表現

保健產品業務之市場環境受通脹及價格波動影響，但溢利貢獻仍達2.83億元，按年增長8%。氣候劇變對部分農業相關業務帶來挑戰，但該部門於年內錄得溢利貢獻仍達3.5億元，按年增長4%。

主席李澤鉅表示，公司溢利表現預期可受惠於未來利率下調，惟漸趨成熟的研發項目可能引致投資或開支增加。