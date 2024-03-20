平安好醫生去年淨虧損收窄

【明報專訊】平安好醫生（1833）公布去年業績，淨虧損按年收窄49.3%至3.23億元（人民幣，下同），剔除匯兌、處置合營企業收益淨額等對經營表現不具指標性項目的經調整淨虧損，按年收窄64.06%至3.15億元，不派末期息。公司指淨虧損收窄，主要因為低戰略協同性業務基本調整完成，而高盈利能力的戰略業務收入不斷增長，以及資源配置的持續優化、數碼化運營效率的逐步提高。
毛利率升至32.3%
平安好醫生近年調整業務結構，減少毛利率較低的電商業務，轉向增加醫療、健康、養老管理業務，去年收入降24.7%至46.74億元，公司稱收入下降是低戰略協同性業務收入下降，資源投入將進一步聚焦戰略業務發展，持續提升資源配置及使用效率。去年毛利率升5.4個百分點至32.3%，期內管理費用14.81億元，按年減15.3%，其中研發費用按年跌18.1%至5.37億元。
醫療服務業務收入減兩成
按業務分類，包括醫療、藥品銷售的醫療服務業務，去年收入按年減少19.9%至20.75億元，收入按年下降主要由於公司聚焦資源發展，醫療服務中低戰略協同性收入降低，進而持續加深與平安（2318）集團綜合金融業務協同，提供慢性病管理、名醫同診、就醫協助等醫療服務。毛利率為40%，按年提升4.9個百分點，主要為高盈利能力收入佔比提升。