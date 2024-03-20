平安好醫生去年淨虧損收窄

毛利率升至32.3%

平安好醫生近年調整業務結構，減少毛利率較低的電商業務，轉向增加醫療、健康、養老管理業務，去年收入降24.7%至46.74億元，公司稱收入下降是低戰略協同性業務收入下降，資源投入將進一步聚焦戰略業務發展，持續提升資源配置及使用效率。去年毛利率升5.4個百分點至32.3%，期內管理費用14.81億元，按年減15.3%，其中研發費用按年跌18.1%至5.37億元。

醫療服務業務收入減兩成

按業務分類，包括醫療、藥品銷售的醫療服務業務，去年收入按年減少19.9%至20.75億元，收入按年下降主要由於公司聚焦資源發展，醫療服務中低戰略協同性收入降低，進而持續加深與平安（2318）集團綜合金融業務協同，提供慢性病管理、名醫同診、就醫協助等醫療服務。毛利率為40%，按年提升4.9個百分點，主要為高盈利能力收入佔比提升。