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經濟

港燈可分派收入按年持平

【明報專訊】港燈（2638）公布去年業績，全年單位持有人應佔綜合溢利按年增長6.8%至31.56億元，好過預期的30.2億元。可供分派收入由2022年度的負13.29億元水平，轉為正數24.26億元，因此其需要調整的酌情分派收入可以相應大幅調減90.3%至4.04億元，令到可分派收入與2022年度睇齊，企穩於28.3億元。每單位末期分派16.09仙，按年持平。

去年多賺6.8% 勝預期

隨着香港經濟復常，該集團客戶人數增至58.9萬名；天氣暖和亦帶動售電微增0.99%至100.4億度；同時亦安裝了36萬個智能電表，覆蓋60%港燈用戶。年內有160套新建的可再生能源系統接駁至港燈電網，連同旗下電廠的太陽能、風電及小型可再生能源裝置，共生產1000萬度電。其預計今年撥款約5500萬元，支援弱勢社群，同時亦擬將燃氣發電比例在年內提高至佔比70%。

淨負債比率企穩51%水平

主席霍建寧稱，隨着2024至2028年度發展計劃獲政府批准，他們已着手推進1台燃氣發電機組，以取代1台老舊燃煤機組，維持足夠的發電容量。公司亦會興建3台能快速啟動的單循環燃油機組取代4台已經服役近50年的同類機組，並延長2台燃煤機組的使用年限，以配合零碳電力引入港燈網絡的日期，以控制資本開支。集團淨負債水平由前年度歷史高位的508.87億元，回落至去年度的501.85億元，淨負債比率企穩於51%水平。

相關字詞﹕霍建寧 港燈

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