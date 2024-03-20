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經濟

大酒店去年轉賺1.46億 復派末期息

【明報專訊】大酒店（0045）昨日至於其去年全年度業績，雖然兩間新酒店合計營運虧損4.51億元，但整體酒店及租務組合按年好轉，並且扭虧全年賺1.46億元，基本盈利亦達2.77億元。經歷三年半後，大酒店亦首度恢復派末期息每股0.08元，相當於每股盈利88.9%。大酒店昨日中午公布業績，全日股價跌5.17%，低見5.69元。

港半島酒店上季出租率升至50%

公司昨同時公布去年第四季度營運數據，旗下香港半島酒店的平均可出租客房收入按年增長196.8%至3452元，平均房租按年升46.78%至6862元，出租率按年升25個百分點至50%。

去年集團旗艦酒店香港半島酒店的收入按年增長51%至10.39億元；個別酒店如巴黎半島等更創歷年最高收入，達8400萬歐元。主要租盤如淺水灣綜合項目收入亦按年增長5%至5.56億元。期內該集團亦在上海首開半島精品店與咖啡廳旗艦店。

行政總裁郭敬文昨日在業績發布會表示，大中華區內酒店為集團唯一未回復至疫情前水平的地區。他說已經連同其他同業招待了北美Travel and Leisure的相關旅行社業界來港參觀，讓對方了解到香港旅遊恢復的情况，雖然不預期北美旅客立即重臨，但是期望改善並逐步恢復，今年依始更已見歐美遊客重臨香港半島酒店。至於今年首季入住率保持穩定、維持逾四成水平，暫時以內地、東南亞及中東客居多。

過去一年是大酒店歷史上首次連開兩間新酒店，郭敬文表示，開業初期難免虧損，何時實現收支平衡要視乎在地市場營運而定。一般而言酒店開業後三年，如無意外有望實現收支平衡甚至賺錢。他亦透露，集團正計劃投資將紐約半島酒店翻新，同時亦部署翻新淺水灣影灣園甚至山頂凌宵閣。

相關字詞﹕巴黎半島酒店 郭敬文 香港半島酒店 大酒店

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