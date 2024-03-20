中聯通去年多賺12% 末期息增 派息比率增至55% CFO：今年不會低於去年水平

明報記者 黃志偉

接收入業務劃分，聯網通信業務收入按年升3.1%至2445.8億元，佔主營收入比例為76.5%；算網數智業務收入增長12.9%至752.5億元，佔主營收入比例為23.5%，當中「聯通雲」去年收入按年升41.6%至510.3億元。董事長兼首席執行官陳忠岳表示，今年公司業績指引包括營業收入穩健增長、利潤總額雙位數增長，以及資本開支減少至650億元。

資本開支略減 料未來數年續降

中聯通去年資本開支錄得738.7億元，按年略減0.4%。陳忠岳指主要由於公司聯網通信業務的基礎佈局愈趨完善，該方面投資已出現拐點，故去年資本開支下降。不過，公司將會增加在人工智能研發的投資，惟其資本開支總額目前遠不及網絡建設。

至於資本開支出現拐點是否意味有空間增加派息率，陳忠岳稱，若行業沒有重大的戰略部署，相信未來數年資本開支將進一步下降，股東回報亦會隨之增加。李玉焯補充，在國資委對央企市值管理成效考核的情况下，公司將着重高質量發展，提升公司投資價值，進一步提高股東回報，強調今年派息率不會低於去年水平，屆時董事會將據業績表現、現金流等因素而提出具體的利潤分發方案。

上月5G 套餐用戶累計2.66億

另外，聯通昨公布2月運營數據，包括流動/固網話音、寬頻、物聯網等「大聯接」用戶達10.1億戶，較1月底增加約1081萬戶；其中5G 套餐用戶累計2.66億戶。