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經濟

金管局擬加銀行牌費29% 料年收1.46億

【明報專訊】金管局向立法會提交文件，建議上調一系列銀行牌照費用，其中銀行牌照費和每年續期費，建議增加29%至61萬元，有關建議預計將帶來每年約1.46億元總收入。金管局表示，預計整體牌照費在調高後，對受影響金融機構應屬可控，按去年總營運開支計算，有關調整佔銀行和核准貨幣經紀開支少於0.1%水平，對香港金融競爭力即使有影響也應屬輕微。

今年《財政預算案》宣布，政府會適時檢討不同收費，除「用者自付」原則，亦考慮市民及企業負擔能力。金管局文件指出，調高牌照費是根據當局最近完成定期檢視的結果，已顧及總體物價上漲、對收入的影響、牌照費作為金融機構在港營運成本的部分，以及該些機構負擔調高收費的能力。金管局亦參考了其他地區的相應費用水平，並評估及考慮對香港作為國際金融中心的競爭力的影響。

金管局：未收到反對意見

金管局表示，已經就此與銀行公會、有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及財資經紀商協會聯繫，並未收到反對意見。除銀行牌照費，有限制銀行牌照費和續期費增加28%至49萬元，設立銀行和每年維持銀行本地分行費用上升29%至2.9萬元，核准貨幣經紀費用按年升29%至5.8萬元。截至去年底，香港共有179間認可機構，包括151間持牌銀行、16間有限制牌照銀行及12間接受存款公司、31間本地代表辦事處及40個核准貨幣經紀，認可機構合共設有1295間分行或代表辦事處。

相關字詞﹕銀行牌照費 財政預算案 金管局 立法會

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