美議息前 港股跌207點成交縮

友邦績後4連跌 見6年半新低

恒指昨低開109點，最多跌245點低見16,492點，但低位有支持，跌幅曾收縮至54點，最終收市跌207點，報16,529點，跌穿10天線（16,673點）、20天線（16,626點）及100天線（16,610點）。國指及科指亦跌逾1%。

大市成交連續兩日縮減至不足千億元，昨日只有906億元。港股通下北水連續24日淨流入，昨淨流入69億元，騰訊錄淨流入8億元、理想汽車（2015）錄淨流入1.7億元；美團（3690）錄淨沽3749萬元、快手（1204）錄淨沽6690萬元。滬深股通下的南水，結束連續7日淨流入，昨錄淨流出70億元人民幣，是3月4日後流出最多。

重磅科網股普遍偏軟，騰訊績前回吐，跌1.6%；阿里巴巴（9988）及美團跌約1%；小米（1810）跌0.5%。內媒報道指理想汽車在3月初發布的首款純電MPV理想MEGA，預期首日訂單可達3000台，月銷目標8000台。但開售半個月，理想汽車錄約4000台訂單，低於工廠本月產能5000台，意味着工廠存在產能過剩風險。理想汽車跌8%，蔚來（9866）跌6%。

花旗指藥明康德（2359）管理層指引收入遜預期，股價跌7.5%：藥明生物（2269）亦跌5.69%。

資深股評人郭思治稱，下周三為港股期指結算日，大市反覆待變，但偏軟概率較大，因港股自今年1月22日以來已反彈8周，預期再向上幅度不會太大，投資者宜審慎。