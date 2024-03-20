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經濟

小鵬上季虧損收窄至13.5億 毛利率降

【明報專訊】小鵬（9868）公布去年第四季及全年業績，第四季總收入按年升1.54倍至130.5億元（人民幣，下同）；虧損收窄至13.5億元，上年同期為23.6億元。董事長兼首席執行官何小鵬表示，今年第二季起，公司將實現AI智駕大模型的量產車，並計劃在今年下半年推出的新車型開始採用新技術方案，令XNGP硬件成本下降50%，加速高階智駕普及。

公司解釋：促銷增加補貼屆滿

小鵬第四季的毛利率按年下跌2.5個百分點至6.2%（見表），汽車毛利率下跌1.6個百分點至4.1%，全年計汽車毛利率更由上年9.4%轉為負1.6%，公司解釋指出，由於銷售促銷增加及新能源汽車補貼屆滿；以及與G3i及現有車型升級相關的存貨撥備及採購承諾虧損，對2023財政年度汽車毛利率產生了2.4個百分點的負面影響，若撇除該影響，汽車毛利率為0.8%。

展望今年首季，公司預計汽車交付量將介乎2.1萬至2.25萬輛，按年增加約15.2%至23.4%；總收入將介乎58億元至62億元，按年增加約43.8%至53.7%。

何小鵬於電話會議中提及，小鵬將於未來3年推出10多款全新車型，加上全球化和升級改款車型，料SOP（開始投產）的車型總數量將達到30個；又計劃今年第三季銷售門店數量增加至600間。他續稱，去年完成首輪渠道升級，淘汰超過130間門店，但同時引進160間經銷商，料培訓時間需3至4個月，相信今年4月起新店為整體銷售帶來貢獻。

他透露，公司將在北京車展上正式推出一款面向10萬元至15萬元市場的新品牌，料第三季開始交付，又稱今年下半年亦會交付一款主品牌的全新車型。

未來3年推10多款全新車型

至於海外市場規劃，何小鵬指出，擬今年第二季在全球市場推出G6的國際版本，並在下半年推出右駕的G6。相信G6在全球市場的銷售潛力較G9大，會透過與經銷商合作，更有效率地進入西歐、中東、東南亞等國家。

相關字詞﹕全年業績 小鵬汽車

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