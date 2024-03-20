小米全年經調整純利升1.3倍 勝預期 內地手機平均售價破頂 總裁：堅持高端化

明報記者 蕭嘉聰

單計去年第四季，集團收入錄得732.44億元，按年升10.9%；純利為47.23億元，按年升50.3%。計及智能電動汽車等創新業務費用24億元，集團上季經調整淨利潤按年升2.36倍至49.1億元。

第4季純利按年升五成

小米集團各項業務方面，智能手機去年第四季收入按年升20.6%至442.32億元，主要是由於智能手機的出貨量增加，銷量按年升23.9%至約4050萬部；手機ASP按年下跌2.6%至1091.7元，雖然拉丁美洲及非洲等ASP較低的新興市場出貨量持續強勁增長，但是內地發布高端智能手機抵消部分跌幅。以去年全年計，整體手機ASP跌2.7%至1081.7元。

稱宏觀經濟政治環境具挑戰

盧偉冰續指出，內地市場高端化進展不錯，海外市場受到印度業務調整，未有推出高端手機，以及加大拉美、非洲等新興市場業務所影響。他又指出，今年全球消費電子市場正微弱復蘇，宏觀經濟及政治環境仍有挑戰，例如多個國家舉行選舉等，小米將採取穩健進取的策略，但是認為所有業務發展機會眾多，包括在全球市場推動高端化；IoT業務奠下良好基礎後，有信心明年收入、ASP及盈利均可以錄得增長。

料整體毛利率保持穩定

小米去年全年毛利錄得574.76億元，按年升20.8%，整體毛利率及各業務分部的毛利率均創歷史新高。盧偉冰指出，今年供應鏈當中屏幕等硬件價格成本上升，手機業務的毛利率或受到影響，不過IoT產品毛利率預計將有所提升，預料整體毛利率將會保持穩定。

料今年核心費用率進一步降

集團首席財務官林世偉表示，撇除新業務費用後，上季核心業務費用約102億元，按年減2%，全年核心業務費用為359億元，預計今年核心費用率可通過改善物流等管理措施進一步下降。

小米股價昨日績前收報14.86元，全日跌0.54%。