荃灣本月二手成交 暫錄160宗 大升1.7倍

【明報專訊】政府「撤辣」後樓市回暖，多區二手成交量明顯增加。中原副分區營業經理李建華表示，荃灣本月暫錄約160宗成交，不但較上月全月約60宗大增1.7倍，勢破去年3月175宗的對上一個按月交投高位紀錄。李續表示，區內海濱花園6座低層F室，實用497方呎，3房間隔，以455萬元沽出，實呎9155元，買家為外區上車客。原業主2020年10月586萬元買入，持貨3年半帳蝕131萬元或22%，連使費料實蝕約155.6萬元或27%。
元朗本月113宗大升逾七成
元朗二手交投亦見好轉，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗本月暫錄約113宗二手成交，較上月全月大增逾七成，成交量創一年新高。王又稱， Grand YOHO 5座高層G室，實用539方呎，兩房間隔，以845萬元易手，實呎15,677元，成交價創屋苑同類單位8個月新高。原業主2021年6月1000萬元買入，持貨近3年，帳面蝕155萬元或約16%，連使費料實蝕約211.4萬元或21%。
再有內地客入市個案。中原分行高級資深區域營業經理沈興和表示，堅尼地城泓都1座低層A室，實用651方呎3房1套間隔，享海景，以1350萬元沽出，實呎20,737元，新買家為內地買家入市自住。原業主2010年5月以750萬元買入，近年已移民，單位一直用作收租，帳面獲利600萬元，單位升值八成。