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經濟

香港地產

上水「藥房街」租值連跌4年共43% 廣東道續跌兩成 銅鑼灣迷你舖逆市升20%

【明報專訊】自去年初通關後，本港旅遊業整體復蘇不似預期，雖然核心區部分舖位租值跌幅有收窄之勢，但昔日為水貨客集中地、有「藥房街」之稱的上水新康街，來年度商舖租值續跌，個別商舖按年跌逾17%，較本年度跌幅進一步擴大，令爆疫後4年來累跌逾四成。中大經濟系副教授莊太量表示，疫後消費模式轉變，網購取代到實體店消費；同時內地網購平台發展蓬勃，貨品也包羅萬有，加上低出生率，內地客來港掃入奶粉及藥物情况已大不如疫情前，令商舖租值下跌。

明報記者 甘潔瑩

有關數字主要以去年10月市况作租值評估。差餉物業估價署昨日公布來年度各類物業租值，其中上水「藥房街」商舖租值續跌，普遍跌幅介乎5%至8%，個別商舖跌幅則較大，位於新康街94號地舖下年度租值為164.4萬元，較本年度199.2萬元，按年跌17.5%（見表），較前一個年度未通關前跌幅9.8%有所擴大。該舖自2020/21年度（即新冠疫情在港開始爆發）錄得租值244.8萬元後已連跌4個年度，累積跌幅達43%。

1881 Heritage G8舖租值5年跌逾83%

零售核心區商舖租值亦持續插水，尖沙嘴「名店街」廣東道1881 Heritage地下G8號舖，曾由美國珠寶品牌Tiffany & Co.租用作旗艦店，來年度租值為1716萬元，較本年租值2148萬元，按年跌20%，跌幅較本年逾50%已明顯收窄。翻查紀錄，上述商舖2019/20的租值曾高達1.05億元，租值此後連跌5年，累跌逾83%。

羅素街巨舖租值跌7% 跌幅收窄

另屬旗艦巨舖、位於銅鑼灣羅素街Plaza 2000地下至3樓的1.5萬方呎商舖，曾獲意大利高級品牌PRADA以月租900萬元租用，其租值續跌，來年度租值2426.4萬元，較本年度租值2606.4萬元，按年跌約6.9%，遠較本年度跌幅逾24%大為收窄，而租值自2020/21年度後已連跌5年，累積跌幅達66.3%。

學者指經濟轉好租值或重返高峰

不過，銅鑼灣迷你舖王租值見谷底回升，曾是「呎租舖王」的銅鑼灣景隆街2號地下A2號，下年度的租值止跌回升，年租值57.6萬元，較本年度租值48萬元，按年升20%。值得一提，該舖租值在2015/16和2016/17年度，租值曾高見300萬元，即下年度租值，較高位回落逾81%。上述商舖毗鄰A1號舖，下年度租值為25.92萬元，較本年度21.6萬元，按年亦升20%。莊太量指出，部分核心區商舖租值續跌，因為現時遊客數目僅重返疫情前水平，尚未重返零售高峰時水平，雖然如此，但租值跌不影響本港經濟發展，當經濟轉好，商舖租值料將重返高峰。

相關字詞﹕景隆街 羅素街 廣東道 藥房街 舖位 租值

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