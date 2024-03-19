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經濟
2024年3月19日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
中證監揭恒大地產虛增收入5600億 罰款42億 許家印終身禁入證券市場
內地首兩月固投報喜 零售遜預期
觀望超級議息周 港股牛皮160點上落
百樂皇宮昨起招股 2626元入場
歐冠昇去年薪酬5829萬 3年袋1.7億
「積金易」6月起料可轉移帳戶資料
潤啤多賺19% 「喜力」銷量升六成 連特別息全年派0.936元 對高端化前景樂觀
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德勤：港擁逾2700單一家族辦公室
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技術取勝：協鑫科技1.45元料遇沽壓
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劉思明：建材股走勢改善 中冶上升動力強
周顯：港股吸引電腦盤有法
湯文亮：北上購物替對手拼業績
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商廈租值跌幅收窄 美銀中心逆市升一成
酒店業遭疫情重創 四季酒店租值累跌53%
利奧坊‧首隅加推25伙 周五首輪賣68伙
荃灣本月二手成交 暫錄160宗 大升1.7倍
「小巴大王」馬亞木病逝 享年96歲
劉思明：建材股走勢改善 中冶上升動力強
【明報專訊】港股恒指昨天全日窄幅上落，跟不上亞洲區內股市升勢，但港股只是炒股不炒市，個別行業如電動車、科技股的表現不俗。
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