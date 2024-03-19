辛建國：ESG金融科技如何助金融機構引領綠色未來

ESG金融科技（ESG Fintech）是指利用科技和數據分析評估和改善金融機構的ESG表現。它不僅關注環境，還包括社會和公司治理方面的問題。ESG Fintech的目標是實現可持續金融，為客戶提供符合ESG原則的金融產品和服務。ESG金融科技產業正呈蓬勃發展態勢。2022年該領域共錄114筆交易，較2021年增長46%，其中美國佔最大份額25%。儘管ESG金融科技仍處於起步階段，但業內專家預計未來幾年將會迎來快速發展。

新興技術有望為ESG金融科技提供更高的透明度、即時監測能力和複雜數據分析功能。人工智能和自然語言處理技術有助企業快速處理大量ESG數據，發現人類難以發現的模式、風險和機遇。

隨着人工智能工具如ChatGPT普及，市場再興起對人工智能技術的熱潮。作為多年來的流行語，企業正積極探索人工智能的各種功能，以解決重大挑戰。因此，人工智能預期將在ESG金融科技的發展扮演關鍵角色。

無論是投資還是監管合規，ESG資料收集都是實施ESG策略的關鍵。市場上正出現更多基於API的B2B產品，提供資料或資料聚合，並可集成到傳統金融機構。預計會有更多數據通過與SaaS會計軟體的整合實現自動化收集。相信未來只有複雜的情况才需要人為介入。ESG人工智能模型也將變得更加可解釋和可追溯，從而增強用戶的信任度。

隨着各國政府愈來愈重視ESG目標，監管機構將對企業施加更大壓力，確保其達成特定ESG目標。特別是在財富管理，企業已被要求明確投資氣候影響。各政府正探索更嚴格的ESG監管，這意味未能遵守的企業將面臨處罰。隨着ESG變得愈加複雜，ESG金融科技公司需確保與客戶保持信任和透明度。

ESG金融科技平台必須持續確保報告結構符合ESG法規和標準。任何數據或報告錯誤都可能對客戶的品牌和業務產生重大負面影響。ESG金融科技平台需證明其計算方法、資料來源和排放系數的透明度。採用標準化報告框架有助保持一致和可比，第三方審計和區塊鏈整合可提高可信度和安全度。

隨着企業日益依賴人工智能，確保輸出結果的可信度至關重要。使用無法解釋決策過程的黑箱系統存在重大風險，可能導致錯誤決策。可解釋的無偏人工智能模型將是ESG金融科技公司實現透明度和信任的關鍵。

隨着世界探索更嚴格的ESG監管，ESG金融科技公司必須做好準備，以適應不斷變化的監管環境。適應性是關鍵，ESG金融科技必須持續開發動態軟體，以應對可持續性和ESG法規標準的演變。為支持客戶的準確ESG聲明，ESG金融科技需要具備專業知識，確保ESG資料收集和呈現符合法規要求。

總而言之，氣候變遷是人類當前最緊迫的挑戰之一，金融機構在引領向更綠色未來轉型中扮演關鍵角色。ESG金融科技產業正蓬勃發展，未來幾年將迎來重大變革。無論是人工智能、資料收集還是合規性，ESG金融科技產業都面臨着諸多機遇與挑戰，需要持續創新以應對不斷變化的市場需求。

亞洲金融科技師學會副主席

[辛建國 金科育律]