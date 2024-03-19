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經濟
辛建國 金科育律

投資策略

辛建國：ESG金融科技如何助金融機構引領綠色未來

【明報專訊】氣候變遷無疑是人類目前面臨的最迫切、最關鍵的挑戰之一。金融機構在推動世界向更永續發展的未來轉變中扮演着至關重要的角色，許多機構已經採取行動，將永續置於其業務的優先位置。本文將探討ESG金融科技在可持續金融領域的作用。

ESG金融科技（ESG Fintech）是指利用科技和數據分析評估和改善金融機構的ESG表現。它不僅關注環境，還包括社會和公司治理方面的問題。ESG Fintech的目標是實現可持續金融，為客戶提供符合ESG原則的金融產品和服務。ESG金融科技產業正呈蓬勃發展態勢。2022年該領域共錄114筆交易，較2021年增長46%，其中美國佔最大份額25%。儘管ESG金融科技仍處於起步階段，但業內專家預計未來幾年將會迎來快速發展。

新興技術有望為ESG金融科技提供更高的透明度、即時監測能力和複雜數據分析功能。人工智能和自然語言處理技術有助企業快速處理大量ESG數據，發現人類難以發現的模式、風險和機遇。

隨着人工智能工具如ChatGPT普及，市場再興起對人工智能技術的熱潮。作為多年來的流行語，企業正積極探索人工智能的各種功能，以解決重大挑戰。因此，人工智能預期將在ESG金融科技的發展扮演關鍵角色。

無論是投資還是監管合規，ESG資料收集都是實施ESG策略的關鍵。市場上正出現更多基於API的B2B產品，提供資料或資料聚合，並可集成到傳統金融機構。預計會有更多數據通過與SaaS會計軟體的整合實現自動化收集。相信未來只有複雜的情况才需要人為介入。ESG人工智能模型也將變得更加可解釋和可追溯，從而增強用戶的信任度。

隨着各國政府愈來愈重視ESG目標，監管機構將對企業施加更大壓力，確保其達成特定ESG目標。特別是在財富管理，企業已被要求明確投資氣候影響。各政府正探索更嚴格的ESG監管，這意味未能遵守的企業將面臨處罰。隨着ESG變得愈加複雜，ESG金融科技公司需確保與客戶保持信任和透明度。

ESG金融科技平台必須持續確保報告結構符合ESG法規和標準。任何數據或報告錯誤都可能對客戶的品牌和業務產生重大負面影響。ESG金融科技平台需證明其計算方法、資料來源和排放系數的透明度。採用標準化報告框架有助保持一致和可比，第三方審計和區塊鏈整合可提高可信度和安全度。

隨着企業日益依賴人工智能，確保輸出結果的可信度至關重要。使用無法解釋決策過程的黑箱系統存在重大風險，可能導致錯誤決策。可解釋的無偏人工智能模型將是ESG金融科技公司實現透明度和信任的關鍵。

隨着世界探索更嚴格的ESG監管，ESG金融科技公司必須做好準備，以適應不斷變化的監管環境。適應性是關鍵，ESG金融科技必須持續開發動態軟體，以應對可持續性和ESG法規標準的演變。為支持客戶的準確ESG聲明，ESG金融科技需要具備專業知識，確保ESG資料收集和呈現符合法規要求。

總而言之，氣候變遷是人類當前最緊迫的挑戰之一，金融機構在引領向更綠色未來轉型中扮演關鍵角色。ESG金融科技產業正蓬勃發展，未來幾年將迎來重大變革。無論是人工智能、資料收集還是合規性，ESG金融科技產業都面臨着諸多機遇與挑戰，需要持續創新以應對不斷變化的市場需求。

亞洲金融科技師學會副主席

[辛建國 金科育律]

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