馬斯克公開Grok源碼 參數量勝OpenAI

「xAI」透露，Grok-1 是由「xAI」 從頭開始訓練的AI模型，是屬於「預訓練階段」（pre-training phase）的原始基礎模型。該階段於去年10月結束，意味該模型沒有針對任何特定功能（例如對話）進行微調。相比下，在 X（原稱Twitter）可使用的Grok大語言模型，是經過微調的版本。

允許商業使用及修改

Grok-1是按Apache 2.0協議來開放模型權重和架構，意味它允許商業使用及修改。馬斯克此前在加州入稟法院，控告ChatGPT開發商OpenAI不夠Open，違反其設立目的。

（綜合報道）

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