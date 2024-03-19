明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

蘋果洽iPhone用Google AI 助Gemini擁數十億潛在用戶

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，在生成式AI競賽相對落後的蘋果（美：AAPL）正與Google積極談判，爭取將Google的Gemini人工智能模型引入iPhone，為今年稍後上市的iOS 18系統引入生成式AI功能，助用戶以簡單的提示生成影像或文章。倘若達成協議，將進一步加強蘋果與Google在搜尋領域的合作關係，並使Gemini擁有數十億潛在用戶。根據彭博社的消息，除Google以外，蘋果最近亦與ChatGPT母企OpenAI商討，有意引入其AI模型。

受AI概念推動，Google母企Alphabet（美：GOOG）股價早段升逾7%，而蘋果股價升逾2%。AI晶片龍頭Nvidia（美︰NVDA） 周一起舉行GTC AI 大會（GPU Technology Conference），其股價早段升逾4%。超微電腦（美：SMCI）開始在標普500指數交易，早段股價漲逾5%。美股三大指數早段向上，納指升逾1%。

蘋果AI落後 股價今年跌一成

彭博社消息指出，蘋果正根據自己的AI模型設計新功能，作為iOS 18系統的一部分，但這些功能將集中在設備運行方面，而不是透過雲端提供生成式AI服務。彭博社引述知情人士稱，自去年初以來，蘋果一直測試旗下代號為「Ajax」的大型語言模型，而部分員工還試用了一款被稱為「Apple GPT」的基本聊天機械人，不過蘋果的AI技術仍不及Google等競爭對手的AI工具，因此尋找合作伙伴似乎是更好的選擇。

根據彭博社的消息，蘋果正與Google談判，將Gemini的AI引擎引入iPhone。蘋果一向在搜尋領域與Google緊密合作。Google目前每年向蘋果支付數以十億美元，換取對方把iPhone等設備的Safari瀏覽器，默認為Google的搜尋引擎。不過彭博社消息指出，雙方在AI合作方面，尚未决定協議條款或品牌名稱。分析認為，蘋果有可能將AI功能，引入Siri語音助理等軟件。

今年1月，三星的新型智能手機已引入由Gemini支援的AI功能。若Gemini與蘋果達成協議，將進一步推動Google的AI業務發展。

或引起更多反壟斷審查

分析指出，蘋果尋求AI合作伙伴，可能反映其在AI方面的進展未如預期，若與Google合作發展AI，更可能引起更多反壟斷審查。蘋果目前與Google的搜尋交易，已成為美國司法部訴訟的焦點。

彭博社消息稱，雖然蘋果與Google的AI合作仍在進行談判，但在6月蘋果舉行全球開發者大會前，雙方不大可能宣布任何交易。消息指出，雙方仍可能無法達成協議，又或蘋果最終選擇與另一生成式AI供應商合作，例如OpenAI。今年初以來蘋果股價累計跌一成。 Ladenburg Thalmann資產管理的分析稱，若沒有AI推動，蘋果更像可口可樂此類價值股，而非高增長科技股。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕AI模型 蘋果公司

上 / 下一篇新聞

中證監揭恒大地產虛增收入5600億 罰款42億 許家印終身禁入證券市場
中證監揭恒大地產虛增收入5600億 罰款42億 許家印終身禁入證券市場
內地首兩月固投報喜 零售遜預期
內地首兩月固投報喜 零售遜預期
觀望超級議息周 港股牛皮160點上落
觀望超級議息周 港股牛皮160點上落
百樂皇宮昨起招股 2626元入場
百樂皇宮昨起招股 2626元入場
歐冠昇去年薪酬5829萬 3年袋1.7億
歐冠昇去年薪酬5829萬 3年袋1.7億
「積金易」6月起料可轉移帳戶資料
「積金易」6月起料可轉移帳戶資料
潤啤多賺19% 「喜力」銷量升六成 連特別息全年派0.936元 對高端化前景樂觀
潤啤多賺19% 「喜力」銷量升六成 連特別息全年派0.936元 對高端化前景樂觀
特步純利升12% 稱「五年計劃」難達標
特步純利升12% 稱「五年計劃」難達標
申碧桂園清盤 建滔：向股東交代
申碧桂園清盤 建滔：向股東交代
德勤：港擁逾2700單一家族辦公室
德勤：港擁逾2700單一家族辦公室
國泰：推可持續航油須各界齊出力
國泰：推可持續航油須各界齊出力
星洲將向出境旅客徵SAF稅 推動量產
星洲將向出境旅客徵SAF稅 推動量產
新機減碳排放25% 減乘客即棄產品
新機減碳排放25% 減乘客即棄產品
馬斯克公開Grok源碼 參數量勝OpenAI
馬斯克公開Grok源碼 參數量勝OpenAI
Reddit據指IPO超購5倍 有望達500億市值目標
Reddit據指IPO超購5倍 有望達500億市值目標
美房產建築商信心創8個月高位
美房產建築商信心創8個月高位
張兆聰：炒新質生產力 微創機器人可吼
張兆聰：炒新質生產力 微創機器人可吼
港元定存高息精選
港元定存高息精選
袁啓亮 ：節假日營銷目標（三之二）
袁啓亮 ：節假日營銷目標（三之二）
黃雯怡：新秀麗受惠亞洲銷情佳
黃雯怡：新秀麗受惠亞洲銷情佳
辛建國：ESG金融科技如何助金融機構引領綠色未來
辛建國：ESG金融科技如何助金融機構引領綠色未來
「星艦」值得期待 惟移民火星希望渺茫
「星艦」值得期待 惟移民火星希望渺茫
技術取勝：協鑫科技1.45元料遇沽壓
技術取勝：協鑫科技1.45元料遇沽壓
何民傑：花墟重建勿失去原有特色
何民傑：花墟重建勿失去原有特色
劉思明：建材股走勢改善 中冶上升動力強
劉思明：建材股走勢改善 中冶上升動力強
周顯：港股吸引電腦盤有法
周顯：港股吸引電腦盤有法
湯文亮：北上購物替對手拼業績
湯文亮：北上購物替對手拼業績
上水「藥房街」租值連跌4年共43% 廣東道續跌兩成 銅鑼灣迷你舖逆市升20%
上水「藥房街」租值連跌4年共43% 廣東道續跌兩成 銅鑼灣迷你舖逆市升20%
四叔白加道「皇宮屋」租值按年升近3%
四叔白加道「皇宮屋」租值按年升近3%
商廈租值跌幅收窄 美銀中心逆市升一成
商廈租值跌幅收窄 美銀中心逆市升一成
酒店業遭疫情重創 四季酒店租值累跌53%
酒店業遭疫情重創 四季酒店租值累跌53%
利奧坊‧首隅加推25伙 周五首輪賣68伙
利奧坊‧首隅加推25伙 周五首輪賣68伙
荃灣本月二手成交 暫錄160宗 大升1.7倍
荃灣本月二手成交 暫錄160宗 大升1.7倍
「小巴大王」馬亞木病逝 享年96歲
「小巴大王」馬亞木病逝 享年96歲