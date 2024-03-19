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經濟

星洲將向出境旅客徵SAF稅 推動量產

【明報專訊】新加坡上月公布可持續航空樞紐藍圖，透過12項措施推動航空領域去碳化，其中包括2026年起向經新加坡出境旅客徵收創全球先河的SAF（可持續航空燃油）稅，以支持政府採購SAF。國泰（0293）可持續發展總經理張承恩讚賞該徵費方案，認為其同一時間可處理多個SAF量產及使用時所面對的問題。

她表示，公平競爭環境非常重要，由於SAF價格昂貴，若僅有一間航空公司使用，意味着機票售價隨公司營運成本增加而上升，「例如國泰訂立（SAF）10%的使用量，如果我的機票貴過別人，顧客是否很高興地付出相若的代價呢？還是『身體最誠實』，我就搭便宜那間。」她續稱，該SAF稅項將有助創造需求，令更多人願意投資建設SAF的供應鏈，「該稅好處是（政府）收了錢回來，意味告訴別人我一定會買的，成功鼓勵投資生產。」

港第三季公布SAF研究報告

對於香港機場能否參考這做法，張認為，各國家地區面對的實際情况都不相同，包括天然資源、地理環境和市場限制等考慮因素，「其實新加坡早前已吸納一間大型的SAF生產商，在當地建立了暫時為亞洲最大的SAF廠房，並開始投產。」她續指出，有兩家SAF生產商在馬來西亞柔佛州正興建兩間SAF廠房，其位置非常接近新加坡機場，「我們以為新加坡政府只是收稅，但其實不是，因為就算收了稅，它的SAF在哪裏來呢？即使你有錢但也要買到才可以。」她形容，新加坡是次徵收SAF稅就是「最後一塊拼圖」。

反觀香港推動SAF步伐緩慢，或令人擔心其國際航空樞紐地位，不過張承恩認為由於香港作為中國內地的一部分，其在可再生能源發展上站在世界前列位置，加上土地資源豐富，由廢棄油以至農業廢料，這是優勝於新加坡。她又認為，新加坡公布的措施在2026年才實行，重要是香港接下來的規劃是如何，「接下來第三季的報告將會是其中一個重要時刻」。

相關字詞﹕新加坡 國泰 張承恩

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