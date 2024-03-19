國泰：推可持續航油須各界齊出力

明報記者 黃志偉

今年1月底商界環保協會（BEC）及國泰共同發起「香港可持續航空燃油聯盟」（HKSAFC），張承恩認為，政策制定在SAF發展具重要地位，因此該聯盟除了有燃油公司、航空界代表等產業鏈相關的持份者參與外，亦會邀請政府部門列席相關會議，並進行「白皮書」（White paper）的研究工作，冀提供實際建議予港府作參考，而該計劃將為期3年。

繼該聯盟成立後，最新一份《財政預算案》提及，機管局就SAF發展已展開顧問研究，料今年第三季完成。她說，聯盟原本計劃今年底前提交報告，現時或會提前數月提交以配合政府時間。

冀2030年SAF佔燃油消耗10%

由於SAF未能大規模量產，其市面價格較傳統航空燃油貴約3至5倍，張承恩指出，目前SAF最成熟的生產方式是HEFA（即收集廢棄食用油或廢棄動物油脂，透過化學程序製作成SAF），惟該製作原材料產量有限，「市場推測大約2030年用HEFA這個方案生產的SAF已經差不多到達peak（高峰），不會夠整個航空業繼續提升使用量。」因此，有不同製作SAF的新技術出現，包括用農業廢料、家居垃圾等原材料，以至可再生能源轉化為SAF，但這些技術剛開始發展，故只佔整體生產小部分。

採全球採購策略 約40班機曾用SAF

張承恩預計，以國泰2019年疫情前營運規模來說，2030年提升至10%即需要大約60萬噸SAF，惟業界報告顯示全球SAF產量於2022年至2023年間佔全球航空燃油不足0.1%，不過她認為最重要是尋找長期供應。她續稱，國泰採取全球的採購策略。國泰至今共有約40班機曾使用SAF，張表示，這是國泰與空中巴士由2016年起的合作計劃，當中航空公司在空中巴士總部接收飛機時會使用SAF回港。同時，國泰曾分別在香港、新加坡和洛杉磯嘗試在正常運作下使用SAF，以了解使用該燃油時的實際安排，並提早了解國泰營運網絡中有什麼地點有潛力作長期SAF供應地。「Logistics那些就絕對沒有問題，接下來會看供應和價格，洛杉磯因為政府政策的關係，就會有一些比較Price competitive的SAF供應」。

另外，張承恩指出，歐盟和英國都訂立了強制使用SAF的政策措施，例如在歐盟於2025年開始要求SAF使用量達到2%，主要指向航空燃油供應商，「例如每賣100公升由2025年開始，有2公升就要是SAF。」如果他們達不到要求所繳付的罰款，最終轉嫁給航空公司。就國泰而言，基地在亞洲，但在歐洲有約10個航點，「所用的燃油量不會少，所以我們就着一些SAF的強制規定而做好準備」。

除全球採購外，去年3月國泰聯同國家電力投資集團合作，旨在拓展可持續航空燃油供應鏈。不過，她指國家電投由於主要從事電能，故發展航空燃料過程並不容易，而國泰作為終端用戶會提供意見，冀最後投產時成為其用家。

籲政府設融資稅務優惠推動SAF

張承恩稱，由於SAF是新興產業，對投資者而言是較高風險，「投資者會很不願意投資這麼多錢進去，加上生產的技術本身這麼新的緣故，中間很多時候可能會看到有延遲。」她稱這些原因均令產業鏈投資吸引力大減，加上近期息口令公司更難以融資。

她認為，SAF發展需要政策的支持，為投資者提供長期的方向或承諾，「我們說興建一間SAF的工廠，便宜的也要10億美元；而我們不是一間工廠就成事，例如國泰期望要60萬噸，普通（standard size）SAF工廠的產量可能要5至7間才夠使用。」因此，她建議政府在推動SAF發展上，或可考慮提供融資優惠、稅務優惠或相關降低風險的融資方式，例如混合型金融（blended finance）。