申碧桂園清盤 建滔：向股東交代

張國榮：兒仍可直接見楊惠妍

張國榮強調，建滔一直積極與碧桂園溝通，「如果無溝通，點會3億都追返1億」，「但最後接觸時，佢已表示正進行債務重組，叫我哋唔好告佢」。「好想一齊去解決問題，好似（碧桂園）畀啲項目我哋頂咗條數……希望碧桂園進一步同我哋聯繫。」又指出，「由公告到而家，碧桂園都無直接、主動聯繫我哋。」他希望透過傳媒，讓對方知道公司亦希望解決事件。

張國榮續稱，「大家都唔想雙輸，但如果你欠人錢唔還……就唔係咁簡單，我都希望碧桂園賣到樓還到錢畀我哋。」張家成更幫口指碧桂園「唔係躺平，佢哋都好畀心機賣樓，令公司turnover（扭轉）返現况。」至於公司是否有向其他內房借款，張國榮表示，除了曾購買富力債券及借款予碧桂園，「見過鬼都怕黑」，再無其他內房借款。

至於去年就碧桂園欠款撥備8.939億元後，張家成指出，是根據核數師建議就碧桂園借款撥備55%，暫未有其他安排。張國榮認為內地樓市已見底，亦相信樓市長遠「唔會好差，只要畀時間佢，以時間換取債務解決」，加上不賣新地，待市場消化庫存後，相信最終會平穩過渡。

建滔去年少賺44% 派息0.36元

建滔去年純利按年跌44%至20.63億元，每股盈利1.861元，末期息每股0.36元，按年減52%。建滔積層板（1888）去年純利按年跌52%至9.074億元，每股盈利0.291元，派末期息每股0.1元，按年跌五成。主席張國華透露，今年首兩個月的覆銅面板銷量已增長10%，相信往後增長不會低於此數。

雖然業績倒退，但公司指主要因為2021年疫情期間行業非常賺錢，引來資金大舉投資覆銅面板，導致產能過剩，但只要庫存慢慢消化，將會見底回升。