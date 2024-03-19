特步純利升12% 稱「五年計劃」難達標

特步昨宣布每股派末期息0.08港元，按年增12.68%，連同中期息每股0.137港元，全年派息0.217港元，按年增7.96%。全年派息比率維持50%。

特步首席財務官楊鷺彬強調，在經濟增速放緩，消費者傾向於謹慎務實的大環境下，集團2024年的首要任務是穩增長，去庫存。楊更承認集團早先訂立的「五年計劃」因經濟整體下行而較難實現。有關計劃原定2025年主品牌特步收入達200億元。若按去年主品牌收入近120億元計，若要完成計劃，年均複合增長率須達到至少29.1%，難以達標。而近年新品牌收入增速較快，尚有希望達成2025年收入40億元目標。

暫擱置港設K-Swiss旗艦店

楊續稱，集團原定最快於去年底至今年初在香港落成K-Swiss旗艦店，但鑑於地租及消費力等因素，會先暫時擱置計劃，並將資源投放至澳門及內地。雖然K-Swiss旗艦店今年3月花落澳門威尼斯人，楊表示依然會把握香港市場的機遇，如上周K-Swiss印象店在SOGO開業，Palladium亦有新產品在港銷售，下一步集團會考慮將Saucony引入香港。

去年按品牌劃分，主品牌特步代表的「大眾運動」去年收入按年增7.4%至119.47億元，佔集團收入約83.3%。K-Swiss及Palladium組成的「時尚運動」去年收入按年增14.3%至16.03億元，Saucony及Merrell組成的「專業運動」去年收入按年大增98.9%至7.96億元。