「積金易」6月起料可轉移帳戶資料

冀明年底前轉移1100萬帳戶

積金局提交立法會財經事務委員會的文件顯示，先前同意率先加入「積金易」平台的「先行者」，如萬通信託及中國人壽信託，將成為首批強積金受託人，於6月或7月將旗下強積金帳戶資料轉移到平台內。交通銀行信託、渣打信託（香港）及東亞銀行（信託）下的東亞（強積金）享惠計劃料將於今年第四季轉移。

至於其餘8名強積金受託人的帳戶資料，將於明年陸續轉移。包括東亞旗下的（強積金）行業計劃及（強積金）集成信託計劃、信安信託（亞洲）、中銀國際英國保誠信託，以及銀聯信託將於明年第一或第二季轉移；友邦（信託）及永明信託將於明年第二及第三季轉移；而宏利公積金信託及匯豐為最後一批，於明年第三或第四季轉移。

討論文件亦提到，料「積金易」平台推出10年後，其平台費會降至20至25點子，在同一期間累計為計劃成員節省共300億元至400億元成本。