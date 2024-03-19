歐冠昇去年薪酬5829萬 3年袋1.7億

【明報專訊】港交所（0388）昨公布去年年報，剛於3月初離任的港交所行政總裁歐冠昇（圖），計及薪金、績效現金獎勵、其他福利、退休福利支出，以及董事袍金在內的薪酬（下稱薪酬組合）達2552.9萬元，再加上去年獲得總值3276萬元的股份獎勵，去年總薪酬高達5828.9萬元，較2022年總薪酬5282.8萬元高出一成，計及2021年的任內總薪酬6196.13萬元，即使未計今年首兩個月薪酬，任內不足3年間有約1.73億元「落袋」。
陳翊庭去年薪酬1751萬
雖然歐冠昇上任3年計及股份獎勵總值勁賺約1.73億元，惟歐冠昇曾於2022年4月底時以每股均價325.8元，大手購入10萬股港交所股份，以昨日收市價242.4元計，其帳面蝕834萬元。據披露權益（SDI）資料顯示，歐冠昇截至離任行政總裁後首天（即3月1日），仍持有約49.77萬股港交所股份。
至於去年底仍出任港交所聯席營運總監的陳翊庭，薪酬組合達898.04萬元，再加上去年獲得總值852.5萬元的股份作獎勵，其總薪酬達1750.54萬元，較2022年的總薪酬約1529.56萬元多14%。陳翊庭已在今年3月1日接任港交所行政總裁，成為港交所首位女性行政總裁，按歐冠昇去年總薪酬5828.9萬元估算，料新上任的陳翊庭薪酬有機會「翻兩番」。
而去年同任職港交所聯席營運總監及股本證券主管的姚嘉仁，去年薪酬組合達880.02萬元，再加上去年獲得總值755萬元的股份作獎勵，其總薪酬達1635.02萬元，較2022年總薪酬1444.83萬元高出13%。姚嘉仁現升任副行政總裁，薪酬預期同樣水漲船高。