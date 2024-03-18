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SEASONS PLACE近港鐵康城站商場

seasons place

【明報專訊】作為近年新盤供應重鎮的將軍澳日出康城，再有全新樓盤登場；會德豐與港鐵（0066）合作的日出康城第12期，率先打頭陣推出的第12A期，命名為SEASONS PLACE，預計關鍵日期為2025年10月，樓花期長約19個月；項目今期提供650伙，主打1房、兩房間隔，亦設3房單位及特色戶，適合上車客、投資者，部分高層單位更可享海景。

明報記者 江俊洋 攝影 劉焌陶

提到日出康城，商場及鐵路系統當然是賣點，SEASONS PLACE鄰近區內指標商場The LOHAS，住戶進出商場相當便利，與港鐵康城站入口亦相距不遠。

日出康城第12期總共提供1985伙，屬日出康城主要發展商的會德豐地產，是次先推出位於第3座的SEASONS PLACE （即第12A期），涉650伙，地理位置較貼近同系日出康城MONTARA系列，以及現正興建中的凱柏峰。

近九成單位屬一兩房設計

景觀方面主要分3款，SEASONS PLACE向東及向北單位面向內園及附近樓景，而向西的單位，料高層單位望海景。

SEASONS PLACE供應的單位，實用由282至665方呎，涵蓋1房至3房設計，當中577伙分層戶、即近九成單位屬1房、或兩房開則，實用面積少於500方呎。

客飯廳佈局分明 外連三合一露台

示範單位方面，其中3A座38樓C室作藍本的連裝修示範單位，實用453方呎，室內以淺色、木色為佈置主調，鋪深色木地板，突顯成熟型格品味。單位採開放式廚房設計，牆身、工作枱面選用綠色大理石，與客廳特色牆飾互相呼應；此外，開放式廚房靠近大門，配套家電齊備，工作枱面下方為儲物櫃，增收納空間。

客飯廳佈局分明，可擺放餐枱，大廳外連約38方呎三合一露台，可擺放高身吧枱。單位原則為兩房間隔，設計師將兩房改以特色屏風分隔出睡房、書房兩區，擴大室內視覺空間。浴室以淺灰色佈置，營造摩登時尚格調，以上單位亦有提供清水房，予準買家參觀。

3房大單位設梗廚

發展商亦提供3房示範單位，根據3B座38樓A室搭建，是項目供應較少的3房1套單位，今期只有48伙，適合換樓客及大家庭；實用665方呎，當中日字形大廳面積逾160方呎，樓層高度約3.325米，露台料望日出康城園景及部分海景，屬項目一線景觀。

大廳旁邊為梗廚，備有曲尺形工作枱面，以及德國西門子廚房家電配套；3間房間以走廊貫通，盡頭為主人套房，面積約66方呎，與露台同一座向，預計享部分海景，套廁亦設有窗戶通風。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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