布少明：投資客內地客增 旺市重現

新盤交投表現「勢如破竹」。綜合市場消息，3月首13日一手成交量已突破2000宗水平，較2月同期激增約20多倍。筆者進一步調高3月份的一手成交預測至約3500宗至4000宗，勢創自2013年實施一手住宅銷售條例後的紀錄新高。

值得注意的是，近期蜂擁入場的，不單止一般首置買家、用家或收租客，就連過去多年大手投資客及內地客亦加快大舉掃貨的行列，這亦造就近期頻現「一客多食」的現象。根據筆者觀察所得，現時一手新盤投資客佔整體比例，約由過往一般約兩成，提升約三成至四成水平；至於內地客同樣鍾情新盤，近期個別新盤內地客入市比例更增加至三成。二手方面，可說是「丁財兩旺」，當中不乏買家憧憬樓價已成功「築底」，故加快入市步伐，以往業主反價封盤、議價空間大幅收窄、買家追價入市、多客爭一盤等旺市現象漸漸重現。

筆者認為，假如買家趁近期全「撤辣」成功在市場「執平貨」，相信長遠來說贏面不低。不過，隨着部分大藍籌屋苑叫價回勇，估計有部分買家錯失最低位入市的良機，但其實樓價仍未回升，「執筍盤」機會仍存在。想搵到合心水的樓盤，首選仍然是交通方便的「鐵路盤」。此外，亦不妨留意目前仍有部分「低水」屋苑，更具「追落後」條件。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]