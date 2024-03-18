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經濟
2024年3月18日星期一
張佩儀 財女手記
投資策略
SEASONS PLACE收4500票 超額14倍 會德豐：買家入市量力而為 「撤辣」不會助長炒風
會德豐：力拓低碳綠色社區
本月新盤成交2620宗 創40月新高
十大屋苑周末28宗成交 按周挫24%
車位買賣註冊半月160宗 增46%
匯豐范卓雲：恒指A股已見今年底 受惠環球將減息 有望技術反彈
預測日本結束YCC 下月棄負利率
騰訊上季經調整純利料升41%
小鵬下月推新品牌 拓10至15萬元車
東利多：「譚仔」合理擴張 持續推新產品
The Bees曾錦強：廣告業續增長 市場呈碎片化
中石化煉化全年多賺2% 新簽合同新高
首域盈信劉國傑：看好中國消費 增持安踏潤啤蒙牛
中金張文朗：中國製造業具優勢 出口佔比超疫前
內房調整最快時間已過 冀今年樓價回穩
百麗數碼轉型革新後捲土重來
阿聯酋航空SkyCargo 擬增每周來港貨運航班
貝達倡放寬生科企納港股通 助港吸更多北水活躍市場
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車
舊樓大維修 業主要警惕圍標行為
環球經濟數據
金子：派息有驚喜 國泰Call 22138
張兆聰：憧憬車貸首付降 易鑫強勢
張兆聰：圓匯料低位上落 日股前景不俗
伍禮賢：雲音樂盈利能力改善 首錄年度盈利
涂國彬：金價先低後高韻律有變 料轉冷靜
陳大為：美聯儲與其怕失速 不如怕過熱
袁國守：復活長假前買旅遊概念股
謝偉銓：香港特色的墟市文化
買日台股 券商佣金差距大
沈永年：精選灣區優質樓盤 探討潛力
許健生：國家科技經濟展望
陳正犖：美日央行左右本周大局
溫傑：豐盛生活業務多元化
袁國守：騰訊周三放榜 料業績中規中矩
林少陽：中國通縮威脅勿掉以輕心
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：減息，還是買股票
蔡金強：「銅博士」來了 銅價勢破萬美元
艾雲豪：網球給一個併購玩家澎湃助力
李順威：投資者準備接受更高波動
劉思明：資金輪流炒 強勢股回吐可吸
瑞銀亞洲：部署攻港市場 小鵬牛50103
摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159
周顯：外資回馬槍 港股熊市小陽春
張佩儀：減息前可考慮投資債券
王弼：Meta前景還看TikTok
曾淵滄：3中資油股 中石油最佳
湯文亮：「當廣告費都抵」 即是蝕錢
陳永傑：美日股市升 各地樓市追落後
廖偉強：「撤辣」如打折 買家伺機入市
布少明：投資客內地客增 旺市重現
馬泰陽：「撤辣」添信心 把握入市時機
赤柱SOLACE 幽靜 住戶私隱度高
荃中業主賠訂重售多賺15萬
SEASONS PLACE近港鐵康城站商場
會所引進日式庭園 洋溢東瀛風
A股估值吸引 存潛在投資機會
張佩儀：減息前可考慮投資債券
【明報專訊】自2022年起，聯儲局不斷加息以遏制通脹壓力，然而到了2023年下半年，在經過多次的加息後，通脹幅度開始下滑，意味着投資者憧憬貨幣緊縮周期即將結束。
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財女手記
張佩儀
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