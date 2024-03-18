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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：豐盛生活業務多元化

【明報專訊】豐盛生活服務（0331）擁有3個主要業務板塊：物業及設施管理服務、綜合生活服務及電氣及機械工程服務；以收入計，三者佔比分別為8.0%、52.1%及39.9%。由於綜合生活服務佔比最高，我們稍稍再作介紹，此業務分部實包括多項服務：提供清潔及除蟲、技術支援及維護服務、保安護衛及活動服務、保險服務及環保服務。由此可見，集團經過多年發展及併購，已發展成為一家提供多元化生活服務的企業。

業績方面，截至去年底止6個月，集團收入41.1億元，按年增10.8%；公司股東應佔溢利近2.6億元，跌8.6%，實質相關跌幅受到政府補助的影響。若撇除有關款項，集團期內錄得經調整純利2.31億元，與2022年同期經調整純利2.35億元比較，減少1.5%。根據管理層表示，溢利減少主要受保安護衛及活動服務、保險服務及環保服務等業務貢獻減少，加上融資成本增加所致；反觀，期內機電工程業務表現強勁。

仔細分析綜合生活服務分部（其佔總收入52.1%，2022年為49.8%），收入按年增長15.9%；當中清潔及除蟲服務佔此部門總收入超過一半，去年下半年收入增長達36.4%，主要受惠於取得新清潔服務合約。技術支援及維護服務收入上升，涉及荃灣一幢商業樓宇系統更換工程收入增加。

積極入標擴大業務 股息率吸引

另外一項重要指標是未完成合約金額，總值130.5億元（當中物業及設施管理服務佔8.7億元、綜合生活服務佔66.4億元及機電工程服務佔55.4億元），反映集團積極入標，提升未來業績能見度。至於派息，集團派息比率維持於40.1%，中期股息每股22.4港仙，息率達8厘的吸引水平。

展望未來，以清潔及除蟲服務為例，集團充滿信心。隨着啟德發展區和北部都會區將有不少新私人物業和公共設施投入使用，對專業清潔及衛生服務的需求有增無減。集團旗下公司已獲得啟德發展區內住宅、商業和公共設施的多份規模宏大的服務合約，並正洽談更多合約，可支持收入穩定增長。

值得留意的是，集團今年2月1日與其他企業訂立有條件買賣協議，有條件同意收購北京新域保險經紀有限公司（內地的全國性保險經紀公司，為各行業提供從投保、理賠至風險評估及管理的廣泛專業保險服務及創新解決方案）。我們認為是次收購可擴大集團的保險業務，並推動交叉銷售，以進一步強化集團的盈利能力。誠如集團於公告指出，其利用資本投資於具吸引力的收購以增加股東回報方面，的確擁有彪炳往績紀錄。綜合而言，集團致力擴大業務，加上息率吸引，是中長線的穩健之選，值得投資者留意。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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