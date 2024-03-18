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經濟
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投資策略

買日台股 券商佣金差距大

【明報專訊】最近日本及台灣市場相繼創新高，投資者憧憬兩市場可持續吸引外資流入，台灣市場更有望受惠於環球人工智能（AI）熱潮。目前市場上不乏可提供買賣日股或台股服務的券商，惟要留意各證券行的佣金收費模式或有所不同，佣金以外或涉其他收費。

明報記者 劉敬華

近期台股走勢強勁，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭預期，未來10年生成式AI有望為全球經濟貢獻7萬億美元，亞洲AI股票及相關受惠者估值仍較美國同行為低，看好約63%市值與AI相關的台灣市場，儘管台股自去年第四季以來已累升逾三成，且估值相較同受惠於AI熱潮的南韓市場為高，惟台股目前升勢主要由本地資金推動，2020年至2022年間外資僅佔該市場投資額25%，相信外資佔比仍有上升空間，而近年台灣市場升勢較集中於大型股、半導體股及數據中心股，未來市場升勢有可能擴大至中小型AI股、相關零件股及其他相關股份，如滿足AI相關電力需求的電網和電力供應商。

市場也憧憬近年表現出眾的日股，今年有望續受惠於外資流入，花旗早前將日經平均指數今年目標上調至45,000點。不過，惠理基金多元資產投資首席投資總監鍾慧欣表示，由於多間日本公司在盈利預期中使用每1美元兌144日圓的匯率作為貨幣假設，日圓若走強將影響日企盈利前景，加上3月對薪酬改革及日本銀行指導政策方向為關鍵月份，以致早前日經平均指數突破歷史新高及40,000點大關後，上升動力開始減弱。

對於長線看好日本市場及台灣市場前景的本港投資者，較簡單方法是透過於本港上市的日股或台股ETF，又或是本港零售市場內的日本基金或台灣基金，前者可確保投資與大市同步，且收費較低，後者則可假手基金經理代為選股，惟要留意基金收費一般較ETF高，或會蠶食回報。若有個別心水股份，投資者可考慮通過證券行直接投資，但要留意日股及台股的交易時段及交易單位等基本資訊（見表1）。

留意佣金以外費用及交收貨幣

目前本港可提供日股或台股買賣服務的證券行選擇不多，且佣金收費模式不一，佣金差距可以很大，僅比較最低收費，買賣日股的最低佣金可介乎0至3000日圓不等，買賣台股的最低佣金則介乎30至1200新台幣。如欲在日本市場小試牛刀，現時輝立可就成交金額低於或等於25萬日圓的買入日股交易，提供零佣金優惠，但要留意此優惠只適用於網上買入交易，於網上賣出日股，不論任何成交金額，佣金均為成交額的0.068%，最低收費100日圓。

若有意於台股試試身手，或可考慮按每月交易價值作階梯式收費的證券行，以盈透證券為例，即使該月交易額不大，月交易價值等於或低於5000萬新台幣，屬第一階梯，每筆交易收費為成交價的0.08%，最低收費80新台幣，仍低於不少券商的最低佣金收費。除比較佣金收費外，投資日本或台灣市場前還要了解相關證券行會否收取其他費用，如代收股息費、託管費及電匯費等潛在收費，並要了解券商的交收貨幣，日股及台股本身分別以日圓及新台幣結算，本港部分券商的買賣日股或台股服務會列明以美元或港元作為交收貨幣。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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