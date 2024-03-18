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經濟
封面故事

中金張文朗：中國製造業具優勢 出口佔比超疫前

【明報專訊】雖然恒指上周回升367點或2.25%，表現不俗，惟收報16,720點，仍較2018年1月歷史高位33,484點下跌逾半，外資近年大手減持中國股市是重要原因之一，而外資其中一個憂慮是，隨着2018年7月美國向中國大幅加徵關稅，中國在美國入口市場佔有率已由2018年高位約21%回落至去年低於14%，令中國出口美國賺到的美匯顯著減少，這尤其不利在聯繫匯率制度下港元與美元掛鈎的港股。中金公司研究部首席宏觀分析師、董事總經理張文朗接受訪問時認為，看中國出口，不止要看直接出口，也要看間接出口，而中國出口總量全球佔有率由疫情前約14%上升至現時約15.5%（見圖），反映中國製造業的供應鏈非常完整，具備全球競爭優勢。

根據外國媒體引述美國官方經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）的數據，去年美國向中國入口總額為4272億美元，按年下跌約20%，而由於去年美國向墨西哥入口總額按年上升5%至4756億美元，故此，墨西哥在20年來首次在向美國出口總額上超越中國。

事實上，全球最大另類投資機構、現時資產管理規模（AUM）逾1萬億美元的黑石集團私人財富管理部門高級董事總經理及首席投資策略師Joseph Zidle在《Money Monday》第405期（去年7月3日出版）封面故事專訪中已指出，美國政府近年積極提供眾多誘因予美國公司回流投資本土或鄰近的墨西哥，重組產業鏈：「更多職位回流至美國本土或鄰近的墨西哥的趨勢將會持續，我們投資組合中的很多公司亦正以此方式重組環球供應鏈，原因是美國政府就此提供很多誘因，而過去數十年我們也見證過它怎樣藉着提供誘因來創造產業及重塑經濟。此舉當然有利美國勞工市場及經濟增長，尤其是與墨西哥接壤的美國南部的經濟，因為當生產基地轉移至墨西哥，便要興建更多基建及倉庫，幫助有關產品出廠後由墨西哥運輸至美國南部，當中也涉及巨大投資。」

中國供應鏈完整 出口零部件搶手

早前出席「中金公司龍年中國宏觀經濟及資本市場展望媒體小組採訪會」時， 張文朗被記者問及：「中國去年出口美國總額下跌不少後，未來會否繼續下去？」

張文朗表示：「我們看兩國之間的貿易，既要看直接貿易，也要看間接貿易，我最近看到CERP有一份研究報告，認為中國的製造業優勢非常明顯，一個原因是我們的供應鏈是非常完整的，這種情况下，別國的生產企業經常要從中國進口中間品、進口零部件，然後加工後再出口到另外一個國家去。所以我們看出口，別只看直接出口，也要看間接出口，所以需要把間接出口及直接出口加起來看，這樣才能更完整。」

華出口佔全球15.5% 貿易順差增

《Money Monday》認為，根據美國官方經濟分析局的數據，去年美國向中國入口總額為4272億美元，按年下跌約20%，這的確顯示中國對美國的直接出口減少，但如何評估中國對美國的間接出口相信不易。張文朗則認為，中國製造業在全球的競爭力增加，可以反映於中國出口總量全球佔有率上升：「中國的出口總量在疫情爆發之後，上了一個新的台階，疫情前中國出口總量全球佔有率大概是14%，現在則大概是15.5%左右，不要小看這一到兩個百分點，是非常大的進步，還有我們的貿易順差，你看過去兩年我們的貿易順差遠遠比之前要高，所以必須要綜合來看。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕中國出口總量全球佔有率 中國製造業 美國向中國入口 中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗

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