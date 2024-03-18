明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

首域盈信劉國傑：看好中國消費 增持安踏潤啤蒙牛

【明報專訊】恒指上周回升367點或2.25%，表現不俗，港股升勢能否延續，關鍵是中國今年春節消費表現理想後，經濟增長動力能否持續，今期封面故事由首域盈信資產管理（FSSA）管理合伙人劉國傑及中金公司研究部首席宏觀分析師、董事總經理張文朗分析最新形勢。劉國傑認為，即使中國整體消費尚未回復到疫情前水平，但個別行業復蘇理想，不少企業仍然受惠產品高檔化、進口替代及嚴格的資本紀律，看好及已增持安踏體育（2020）、華潤啤酒（0291）及蒙牛乳業（2319）。中金張文朗則認為，中國製造業的供應鏈非常完整，明顯具備全球競爭優勢。

明報記者 葉創成

中金公司董事總經理、成長企業投資銀行部消費組負責人楊素蘭在《Money Monday》第437期（2月26日出版）封面故事專訪中指出，今年內地春節消費表現非常搶眼，多個數據均突破歷史紀錄，她認為消費是中國經濟的一面鏡子，春節消費理想折射出中國經濟持續回升向好的態勢。她表示，中國商務部將今年定為「消費促進年」，料本月全國兩會閉幕後將有更多政策出台促進中國消費及整體經濟發展。

全國兩會已於上周一閉幕，假如楊素蘭上述預測正確，政府料快將有政策出台促進中國消費及整體經濟發展，基金經理又已如何就此部署呢？首域盈信資產管理劉國傑透露，於去年初中國邊境重開後，首域盈信的團隊成員已定期到訪內地，並與企業會面，認為即使中國整體消費尚未回復到疫情前水平，而若干行業的競爭更是出乎意料，但個別行業復蘇理想，只是經常被悲觀的投資者所忽略；而不少企業仍然受惠於產品高檔化、進口替代及嚴格的資本紀律，眾多公司亦持續改善研發、環境、社會及管治，以及管理能力。

料消費降級屬周期性 非結構性趨勢

劉國傑表示，現時投資者擔心的關鍵問題在於中國出現消費降級，即廉價產品大受歡迎，背景是中國的物業及股票價格下降，加上失業率偏高，帶來負財富效應，他認為上述憂慮不難理解，但他及團隊定期到訪內地，發現部分行業的高檔產品需求殷切，主要差別是消費者的品味提高及變得更精打細算。

首域盈信近年對多間中國消費品企業的持股比重較高，包括安踏體育、華潤啤酒及蒙牛乳業。劉國傑認為，該等公司均是行業龍頭，估值倍數通常高於同儕，可是評級於近年遭到下調（見圖1、圖2及圖3），對首域盈信來說，不少企業的估值無法反映增長潛力，因此首域盈信把握機會增持，他強調：「市場認為消費降級形成了結構性趨勢，我們卻相信這只是周期性不利因素。」跟着他將逐一解釋安踏體育、華潤啤酒及蒙牛乳業的投資亮點。

安踏多品牌策略成功 近年購歐日韓同業

安踏體育於1991年由來自福建的丁世忠成立。在創業之初，丁世忠購買和轉售父親工廠生產的鞋子，其後他很快便意識到，建立強大的品牌有助提高產品售價；隨着時間過去，安踏體育旗下的FILA高檔時尚運動服裝及安踏大眾市場產品均深受歡迎，成為唯一一間在不同產品類別成功發展多個品牌的中國主要運動服裝企業。

於2019年，安踏體育進軍高檔運動產品市場，並收購芬蘭企業亞瑪芬體育（Amer Sports）。亞瑪芬體育擁有多個知名品牌，包括Salomon、Arc'teryx、Atomic、Wilson及Peak Performance。透過該項交易，安踏體育成功將品牌組合擴展至所有運動服裝市場，涵蓋功能性、時尚及戶外產品。另外，安踏體育亦收購了日本高檔冬季運動產品企業迪桑特（Descente）和韓國戶外服裝品牌Kolon Sport。劉國傑引述的最新資料顯示，安踏體育旗下的高檔品牌，包括FILA、迪桑特及Kolon Sport去年於中國市場均取得明顯銷售增長，當中，FILA的增長率接近20%，其餘兩個品牌的銷售額則上升60%至65%。

由大股東經營 外聘精英參與管理

目前安踏體育仍由創辦人丁世忠家族經營及持有大多數股權，亦委聘外來人士參與管理，例如從Nike、Reebok及Lululemon等國際品牌邀請知名人士加盟管理，劉國傑認為，管理者與公司的利益一致，構成成功的要素。劉國傑亦引述安踏品牌的新任首席執行官徐陽的預測，未來3年公司將會迎來雙位數銷售增長。根據上述分析，劉國傑透露，首域盈信早前趁估值較低時增持了安踏體育：「我們認為，安踏體育的品牌組合持續發展，同時正在開拓海外市場，公司依然具有結構性增長概念。」

潤啤5年前購中國喜力 成功拓高端市場

至於華潤啤酒，現時是中國最大啤酒公司，市佔率約30%，當中雪花品牌主攻大眾市場，是全球銷量最高的啤酒。劉國傑指出，與全球市場截然不同，自2014年起，中國的啤酒銷量持續下降，在困難的環境下，華潤啤酒尚有營運競爭力，首域盈信期望公司從高檔化趨勢中分一杯羹，因此於2017年買入相關股票，至今這項投資的回報不錯，他表示：「在2019年與中國喜力（Heineken China）合併後，華潤啤酒的高檔產品銷售佔營業額比例增加至約20%，並預期在2025年前上升至25%。」

劉國傑認為，華潤啤酒主席及首席執行官侯孝海是具有抱負的領袖，面對行業整合，已制定清晰的策略，專心追求優質增長及盈利，包括在去年收購金沙窖酒，以擴張至中國酒業市場，亦積極向年輕消費者推廣更健康的飲品，例如無酒精飲品。

蒙牛10年前推高溫滅菌奶 成增長動力

除了安踏體育及華潤啤酒外，劉國傑亦看好蒙牛乳業。他指出，隨着中國人口老化，加上社會日益富裕，公眾更加重視營養問題，雖然蒙牛乳業面對消費放慢的負面不利因素，但就像華潤啤酒旗下的喜力一樣，蒙牛旗下的特侖蘇品牌屬於頂級高檔產品，是超高溫滅菌奶，只銷售來自專屬牧場的最優質原料奶，其蛋白質含量高於一般奶製品，而且味道更香濃，因此相關產品的售價較一般奶製品高出50%至400%。

劉國傑指出，蒙牛的利潤增長由液態奶業務所推動，當中以超高溫滅菌奶業務的規模最大、增長最快，這10年來，特侖蘇品牌的複合年均增長率達到20%，佔2022年蒙牛總收益的30%，成為盈利較高的產品系列。他分析，現時在中國的超高溫滅菌奶市場中，蒙牛及伊利的市佔率分別達40% 至50%，市場集中度高，原因是該項業務有利規模經濟發展，而且取得上游奶源、宣傳開支及渠道覆蓋的門檻較高，導致小型企業難以參與競爭。

蒙牛拓展奶酪及運動飲料業務

向前望的話，基於中國消費者日漸注重健康保健，劉國傑相信特侖蘇品牌的增長將繼續領先市場，不過，他亦強調，在目前消費疲弱的環境下，蒙牛必須持續提升產品質素及價值定位。

首域盈信於2004年首次買入蒙牛的股份後，劉國傑一直定期與公司管理層見面，而儘管市場情緒悲觀，但近日他約見蒙牛總裁盧敏放後，對公司更添信心。他認為，自2016年上任後，盧敏放堅定執行蒙牛的長期策略，例如推出更多高檔品牌和改善產品組合、投資於銷售及分銷工作，並控制投入成本，從而提升盈利能力，而最近更拓展奶酪業務，同時以運動市場為目標，推出液體蛋白質補充劑系列。

料城鎮化人均收入升 社會更富裕

風險方面，劉國傑指出，蒙牛的收購往績欠佳，的確難免令投資者感到擔心，但他亦指出，蒙牛於可見將來料沒有收購計劃，對他來說是個好消息，他表示：「整體上，我們認為盧敏放願意承認及反省錯誤。他放眼長線，重視團隊及品牌發展，多於盲目追求增長，獲得了我們的認同。」

劉國傑總結，雖然「消費降級」構成短期問題，但長遠來看，中國城鎮化發展及人均國內生產總值上升，依然可帶動社會變得更加富裕。在此環境下，中國消費者或會希望改善健康和生活方式，這有利於成功實施高檔化策略的消費品企業，例如安踏體育、華潤啤酒及蒙牛：「我們早於多年前買入該等企業，見證他們建立出色的長期往績。對我們來說，企業的成功反映卓越的管理及業務質素。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕蒙牛乳業（2319） 華潤啤酒（0291） 安踏體育（2020） 中國消費股 首域盈信資產管理(FSSA)管理合夥人劉國傑

上 / 下一篇新聞

SEASONS PLACE收4500票 超額14倍 會德豐：買家入市量力而為 「撤辣」不會助長炒風
SEASONS PLACE收4500票 超額14倍 會德豐：買家入市量力而為 「撤辣」不會助長炒風
會德豐：力拓低碳綠色社區
會德豐：力拓低碳綠色社區
本月新盤成交2620宗 創40月新高
本月新盤成交2620宗 創40月新高
十大屋苑周末28宗成交 按周挫24%
十大屋苑周末28宗成交 按周挫24%
車位買賣註冊半月160宗 增46%
車位買賣註冊半月160宗 增46%
匯豐范卓雲：恒指A股已見今年底 受惠環球將減息 有望技術反彈
匯豐范卓雲：恒指A股已見今年底 受惠環球將減息 有望技術反彈
預測日本結束YCC 下月棄負利率
預測日本結束YCC 下月棄負利率
騰訊上季經調整純利料升41%
騰訊上季經調整純利料升41%
小鵬下月推新品牌 拓10至15萬元車
小鵬下月推新品牌 拓10至15萬元車
東利多：「譚仔」合理擴張 持續推新產品
東利多：「譚仔」合理擴張 持續推新產品
The Bees曾錦強：廣告業續增長 市場呈碎片化
The Bees曾錦強：廣告業續增長 市場呈碎片化
中石化煉化全年多賺2% 新簽合同新高
中石化煉化全年多賺2% 新簽合同新高
中金張文朗：中國製造業具優勢 出口佔比超疫前
中金張文朗：中國製造業具優勢 出口佔比超疫前
內房調整最快時間已過 冀今年樓價回穩
內房調整最快時間已過 冀今年樓價回穩
百麗數碼轉型革新後捲土重來
百麗數碼轉型革新後捲土重來
阿聯酋航空SkyCargo 擬增每周來港貨運航班
阿聯酋航空SkyCargo 擬增每周來港貨運航班
貝達倡放寬生科企納港股通 助港吸更多北水活躍市場
貝達倡放寬生科企納港股通 助港吸更多北水活躍市場
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
NAMI研準固態鋰電池 毋須換生產線
兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車
兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車
舊樓大維修 業主要警惕圍標行為
舊樓大維修 業主要警惕圍標行為
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：派息有驚喜 國泰Call 22138
金子：派息有驚喜 國泰Call 22138
張兆聰：憧憬車貸首付降 易鑫強勢
張兆聰：憧憬車貸首付降 易鑫強勢
張兆聰：圓匯料低位上落 日股前景不俗
張兆聰：圓匯料低位上落 日股前景不俗
伍禮賢：雲音樂盈利能力改善 首錄年度盈利
伍禮賢：雲音樂盈利能力改善 首錄年度盈利
涂國彬：金價先低後高韻律有變 料轉冷靜
涂國彬：金價先低後高韻律有變 料轉冷靜
陳大為：美聯儲與其怕失速 不如怕過熱
陳大為：美聯儲與其怕失速 不如怕過熱
袁國守：復活長假前買旅遊概念股
袁國守：復活長假前買旅遊概念股
謝偉銓：香港特色的墟市文化
謝偉銓：香港特色的墟市文化
買日台股 券商佣金差距大
買日台股 券商佣金差距大
沈永年：精選灣區優質樓盤 探討潛力
沈永年：精選灣區優質樓盤 探討潛力
許健生：國家科技經濟展望
許健生：國家科技經濟展望
陳正犖：美日央行左右本周大局
陳正犖：美日央行左右本周大局
溫傑：豐盛生活業務多元化
溫傑：豐盛生活業務多元化
袁國守：騰訊周三放榜 料業績中規中矩
袁國守：騰訊周三放榜 料業績中規中矩
林少陽：中國通縮威脅勿掉以輕心
林少陽：中國通縮威脅勿掉以輕心
技術取勝：中電處上升軌之上
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：減息，還是買股票
李聲揚：減息，還是買股票
蔡金強：「銅博士」來了 銅價勢破萬美元
蔡金強：「銅博士」來了 銅價勢破萬美元
艾雲豪：網球給一個併購玩家澎湃助力
艾雲豪：網球給一個併購玩家澎湃助力
李順威：投資者準備接受更高波動
李順威：投資者準備接受更高波動
劉思明：資金輪流炒 強勢股回吐可吸
劉思明：資金輪流炒 強勢股回吐可吸
瑞銀亞洲：部署攻港市場 小鵬牛50103
瑞銀亞洲：部署攻港市場 小鵬牛50103
摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159
摩根大通亞洲：憧憬結束負利率 日港購10159
周顯：外資回馬槍 港股熊市小陽春
周顯：外資回馬槍 港股熊市小陽春
張佩儀：減息前可考慮投資債券
張佩儀：減息前可考慮投資債券
王弼：Meta前景還看TikTok
王弼：Meta前景還看TikTok
曾淵滄：3中資油股 中石油最佳
曾淵滄：3中資油股 中石油最佳
湯文亮：「當廣告費都抵」 即是蝕錢
湯文亮：「當廣告費都抵」 即是蝕錢
陳永傑：美日股市升 各地樓市追落後
陳永傑：美日股市升 各地樓市追落後
廖偉強：「撤辣」如打折 買家伺機入市
廖偉強：「撤辣」如打折 買家伺機入市
布少明：投資客內地客增 旺市重現
布少明：投資客內地客增 旺市重現
馬泰陽：「撤辣」添信心 把握入市時機
馬泰陽：「撤辣」添信心 把握入市時機
赤柱SOLACE 幽靜 住戶私隱度高
赤柱SOLACE 幽靜 住戶私隱度高
荃中業主賠訂重售多賺15萬
荃中業主賠訂重售多賺15萬
SEASONS PLACE近港鐵康城站商場
SEASONS PLACE近港鐵康城站商場
會所引進日式庭園 洋溢東瀛風
會所引進日式庭園 洋溢東瀛風
A股估值吸引 存潛在投資機會
A股估值吸引 存潛在投資機會