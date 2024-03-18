匯豐范卓雲：恒指A股已見今年底 受惠環球將減息 有望技術反彈

【明報專訊】港股上周五收報16,720點，年初以來累跌1.92%。匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲接受訪問時表示，預計未來兩年環球央行將踏入減息周期，寬鬆貨幣政策將利好風險資產及環球股市，中國及香港股市亦會同樣受惠。范卓雲續指出，該行認為恒指及MSCI中國指數於1月22日時已見今年的底部（分別為14961點及49.1點），指其股市存技術性反彈的機會。
明報記者 江陵凱
去年表現不錯的環球股市，如美、日及台股等均於今年繼續錄得升幅。范卓雲稱，中國及香港股市雖於此輪升勢落後，但認為現時其股票估值仍然偏低，再加上2月人行歷來最大降幅25點子，以及兩會後等政策面因素改善，均有助企業盈利好轉，推動中國及香港股市。
稱估值偏低 獲資金垂青
范卓雲提到，目前MSCI中國指數未來一年的預測市盈率約為9倍，其估值仍屬嚴重偏低，料會吸引價值投資者進場。范卓雲亦留意到2月份有環球資金流入中國股票，以及2月及3月的「國家隊」資金流入中資股的力度轉強。另外，她亦預期港股北水連續多日錄得淨流入情况可得以持續。
中國兩會於上周一（11日）閉幕，范卓雲表示，兩會並無出台超大型刺激經濟措施，以「大水猛灌」的形式推動經濟，但屬該行預期。而她提到中國、日本及韓國於推動股市方面存共通點，即各地監管當局均要求上市公司着力照顧投資者權益，改善股東回報。如兩會期間新上任的中國證監會主席吳清曾明確表示，要求上市公司多推動措施改善股東回報，對改善其中國股票市場淨資產回報率起正面作用。
雖然政策面改善及估值偏低為中國及香港股市的利好因素，但匯豐私銀今年仍然對中國及香港股市維持「中性」評級，范卓雲表示因全球投資者仍憂慮中國市場處於通縮階段，她提到雖然2月消費者物價指數（CPI）按年增長由負轉正，終止連續4個月通縮，但同期工業生產者出廠價格指數（PPI）仍處於負增長，中國企業盈利環境仍面臨挑戰性，需於通縮環境下減價促銷，如近期電動車及工業製成品公司個別亦有出現減價的情况。
料內地科技股短期彈
至於匯豐私銀今年看好中國及香港市場的行業方面，范卓雲表示看好「中特估」、服務、旅遊，以及餐飲等與消費相關行業，因中國於服務及消費方面優於市場平均，而相關公司的盈利表現亦相當可觀。范卓雲亦提到中國科技股與美國科技股間的估值差價達歷史高位，認為內地科技股存短期反彈的機會，電子商務相關的龍頭公司亦值得注意。