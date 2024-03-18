匯豐范卓雲：恒指A股已見今年底 受惠環球將減息 有望技術反彈

明報記者 江陵凱

去年表現不錯的環球股市，如美、日及台股等均於今年繼續錄得升幅。范卓雲稱，中國及香港股市雖於此輪升勢落後，但認為現時其股票估值仍然偏低，再加上2月人行歷來最大降幅25點子，以及兩會後等政策面因素改善，均有助企業盈利好轉，推動中國及香港股市。

稱估值偏低 獲資金垂青

范卓雲提到，目前MSCI中國指數未來一年的預測市盈率約為9倍，其估值仍屬嚴重偏低，料會吸引價值投資者進場。范卓雲亦留意到2月份有環球資金流入中國股票，以及2月及3月的「國家隊」資金流入中資股的力度轉強。另外，她亦預期港股北水連續多日錄得淨流入情况可得以持續。

中國兩會於上周一（11日）閉幕，范卓雲表示，兩會並無出台超大型刺激經濟措施，以「大水猛灌」的形式推動經濟，但屬該行預期。而她提到中國、日本及韓國於推動股市方面存共通點，即各地監管當局均要求上市公司着力照顧投資者權益，改善股東回報。如兩會期間新上任的中國證監會主席吳清曾明確表示，要求上市公司多推動措施改善股東回報，對改善其中國股票市場淨資產回報率起正面作用。

雖然政策面改善及估值偏低為中國及香港股市的利好因素，但匯豐私銀今年仍然對中國及香港股市維持「中性」評級，范卓雲表示因全球投資者仍憂慮中國市場處於通縮階段，她提到雖然2月消費者物價指數（CPI）按年增長由負轉正，終止連續4個月通縮，但同期工業生產者出廠價格指數（PPI）仍處於負增長，中國企業盈利環境仍面臨挑戰性，需於通縮環境下減價促銷，如近期電動車及工業製成品公司個別亦有出現減價的情况。

料內地科技股短期彈

至於匯豐私銀今年看好中國及香港市場的行業方面，范卓雲表示看好「中特估」、服務、旅遊，以及餐飲等與消費相關行業，因中國於服務及消費方面優於市場平均，而相關公司的盈利表現亦相當可觀。范卓雲亦提到中國科技股與美國科技股間的估值差價達歷史高位，認為內地科技股存短期反彈的機會，電子商務相關的龍頭公司亦值得注意。